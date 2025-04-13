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MLB／鄭宗哲高中養成觀察力成養分 邱俊文：球商比同齡好

中央社／ 新北13日電
海盜隊台灣好手鄭宗哲。 法新社
海盜隊台灣好手鄭宗哲。 法新社

匹茲堡海盜隊鄭宗哲成為台灣第18名登上大聯盟的球員，高中教練、現台鋼雄鷹守備教練邱俊文稱讚鄭宗哲高中球商就比同齡好，從高中培養觀察、情蒐能力累積成經驗，盼他好好享受。

海盜隊23歲野手鄭宗哲本季首度升上大聯盟，在台灣時間10日比賽首度先發出賽，就讀普門中學時期的總教練、現任中職台鋼雄鷹隊內野守備兼跑壘教練邱俊文表示，有看鄭宗哲出賽的轉播，感覺得出來鄭宗哲有點緊張，但緊張是來自於想要有表現讓大家看到，也知道大家都很關注他，「很積極，但有點求好心切，放不太開。」

邱俊文回憶高中時期的鄭宗哲，當時普門棒球隊成立沒多久，在高雄市內選擇青棒球隊不會是大家的首選，當時鄭宗哲和同學到普門招生測試，跑壘秒速讓教練團印象深刻，後來才知道鄭宗哲曾練過田徑。

邱俊文提到，當時普門陣容還沒有這麼整齊，鄭宗哲高一時就讓他負擔游擊中線重責，面對比賽也很能享受，升上高二扮演學長角色帶領學弟也做得很好。

邱俊文分享，過去執教普門時會希望球員多觀察、多嘗試情蒐，不要一成不變，因為棒球是一直在變動的，從高中開始養成，自然會帶到下一個階段，得到越多資訊在場上就更知道該怎麼應對。

鄭宗哲在高中出賽屢屢展現高球商，邱俊文透露，某次比賽鄭宗哲主動提出想要盜本壘的想法，因為觀察到投手的破綻，雖然最後沒有成功，但透過失敗學經驗，下次就可以觀察得更仔細，「當時就覺得鄭宗哲的球商比同齡球員好很多。」

看到昔日子弟兵終於站上夢想舞台，邱俊文表示，有傳訊息鼓勵鄭宗哲，美夢成真，希望他能好好享受。

台鋼雄鷹 普門中學 鄭宗哲

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