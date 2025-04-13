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MLB／佐佐木朗希5局失1分吞首敗 羅伯茲仍讚：全場唯一亮點

聯合新聞網／ 綜合外電報導
佐佐木朗希。 路透社
佐佐木朗希。 路透社

洛杉磯道奇隊日籍投手佐佐木朗希在台灣時間4月13日對戰芝加哥小熊的比賽中，迎來他本季第4次先發登板，主投5局被敲4支安打，失1分，雖吞下大聯盟生涯首敗，但總教練羅伯茲（Dave Roberts）仍大力讚賞其表現，認為是「今日唯一的亮點」。

佐佐木朗希退場時，道奇0比1落後小熊，但接續的牛棚卻在比賽後段全面潰堤，狂掉15分之多，道奇最終以0比16慘遭修理。

「我本來就期待他能在上一場先發的基礎上再更進一步，而他確實做到了。」羅伯茲表示，「在這場失利中，唯一令人振奮的事就是他投滿了5局，這是目前最重要的發展方向。」

佐佐木此役共用81球，最快球速達98.3英哩（約158.1公里），送出2次四壞。前半段比賽中最關鍵的一幕出現在3局下，佐佐木朗希在滿壘危機時被布許（Michael Busch）擊出一發飛行距離達399英呎的飛球，眼看要滿貫砲，卻被中外野手帕赫斯（Andy Pages）上演精彩美技守備，成功化解危機。

「如果沒有那個美技的話，可能那一局會失掉很多分，真的很感謝守備幫了我很大的忙。」佐佐木朗希賽後感謝隊友幫忙。

佐佐木坦言自己開局稍嫌不穩：「第一局開局有些不安定，不過之後的幾局我找回節奏與控球。上場比賽的感覺其實還不錯，這一場雖然不是最佳，但至少沒有崩盤。」

他補充：「前3場出賽都未能撐過5局，今天至少完成了這點。希望這能成為我未來每場出賽的基本門檻。」

成功 教練 洛杉磯 美技 門檻

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