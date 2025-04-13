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MLB／獨居二壘安打榜首！ESPN預測李政厚奪國聯打擊王

聯合新聞網／ 綜合外電報導
「風之孫」李政厚開季表現火燙。 路透社
「風之孫」李政厚開季表現火燙。 路透社

效力舊金山巨人韓籍球星「風之孫」李政厚持續展現火燙打擊手感，今天面對洋基再敲出二壘安打，連兩戰貢獻長打，登上本季大聯盟二壘安打排行榜榜首。

李政厚此戰擔任巨人先發第3棒中外野手，4打數擊出1支安打、選到1次四壞保送，打擊率小幅下降至0.333，整體攻擊指數（OPS）則為0.992。這支二壘安打是他本季第8支，超越原本並列的小熊強打塔克（Kyle Tucker），獨居全聯盟第一。李政厚前一戰才在對洋基擊出本季首轟。

李政厚開季以來的出色表現也吸引了美國各大媒體的高度關注。MLB官網日前將他列入「傷癒歸隊後表現亮眼的9位球員」名單，指出他去年5月因撲接撞上外野牆導致肩膀受傷，提前結束被寄予厚望的新秀球季，但他本季初便已證明巨人以6年1.13億美元簽下他的決定是正確的。

《ESPN》更是在日前預測李政厚將奪下國聯打擊王，還大膽預言他有望進入年度MVP票選前5。

該報導甚至拿李政厚與現役「聯盟最佳純打擊者」阿拉斯（Luis Arraez）比較，指出李政厚在速度、選球能力及打擊角度的多元性皆優於阿拉斯，「對投手來說極具壓力」。

此外，《ESPN》還點出李政厚另一個有利點，因為他的棒次被安排在兩大強打亞當斯（Willy Adames）與查普曼（Matt Chapman）之間，在壘上有跑者的情況下可以得到更多被投手正面對決的機會，進而提升攻擊表現。

指數 獨居 美國 舊金山

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