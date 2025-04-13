快訊

國二兒「偷交女友」 人父陷兩難：該告訴老婆還是偷放保險套？

股災的這一週！存股哥：黃金「絕望時期的貨幣」資產穩定器

華航飛新加坡航班機務訊號異常 轉降小港機場

MiLB／沙子宸小聯盟1A先發好投 6局9K無失分本季首勝

中央社／ 台北13日電
運動家1A沙子宸先發奪勝。Stockton Ports IG
運動家1A沙子宸先發奪勝。Stockton Ports IG

奧克蘭運動家隊投手沙子宸今天在小聯盟1A本季首場先發出賽展現壓制力，投6局飆出9次三振、無失分，球隊終場以3比0擊敗道奇隊，沙子宸奪下個人本季首勝。

21歲台灣投手沙子宸今年開季從小聯盟1A出發，台灣時間7日本季首場出賽為中繼登板，投3局飆出6次三振、無失分，今天運動家隊1A與洛杉磯道奇隊1A比賽，沙子宸本季首場先發出賽也有好表現。

沙子宸開賽連抓6個出局數，直到3局上被首名打者敲出安打，但接著投出三振、製造雙殺化解危機，4、5局再讓對方打者6上6下。

沙子宸6局續投，前2個出局數都是三振拿下，接著被敲出三壘打，但及時回穩，讓打者敲出二壘方向滾地球出局、完成投球任務。

沙子宸今天總計用76球投6局，僅被敲出2支安打，投出9次三振、沒有四死球保送，無失分，本季出賽防禦率維持0，奪下個人本季首勝。

運動家隊5局下靠著保送、安打、高飛犧牲打先馳得點，6局下再靠著道奇隊投手、守備都有狀況，單局再添2分保險分，順利拿下比賽勝利。

沙子宸 運動家

延伸閱讀

MiLB／莊陳仲敖先發挨轟吞第2敗 李灝宇敲長打有1分打點

中職／黃博多先發7局無失分助兄弟7連勝 戰績躍居首位

MiLB／林維恩先發5局8K失1分好投 惜與勝投擦身而過

MiLB／林維恩小聯盟亮相一鳴驚人 教頭問：你想幾年上去

相關新聞

MLB／超暖！楚奧特接進手套的球遭球迷硬搶 卻掛心他們恐被請出場

天使隊今天以4：1擊敗太空人隊，比賽中有插曲，楚奧特（Mike Trout）第2局在界外區接進手套的球，遭太空人球迷硬生...

MLB／佐佐木朗希退場後道奇被小熊打爆 羅哈斯登板投球

昨天遭到山本由伸壓制的小熊隊，今天卯起來打，在佐佐木朗希先發5局失1分退場後，面對道奇隊牛棚狂打17支安打，最終以16：...

MLB／佐佐木朗希5局創生涯最長 僅失1分隊友神救援

日本「令和怪物」佐佐木朗希投出旅美以來最長一場先發，今天對戰小熊隊5局、投81球都寫下新高，僅因全壘打掉1分，隊友也幫忙...

MLB／菅野智之主場首戰投不滿5局 旅美生涯還未優質先發

金鶯隊日本投手菅野智之今天登板，生涯首次在巴爾的摩主場亮相，對藍鳥隊先發4.2局失3分，退場時0：3落後，金鶯5局下追回...

MLB／澤村賞3連霸後挑戰塞揚獎 山本由伸：我很感興趣

日籍強投山本由伸今日擔任先發，主投6局103球僅被敲2安打，送出9次三振無失分，幾近完美的表現帶領道奇隊在主場以3比0完封小熊，奪下個人本季第2勝，賽後總教練羅伯茲（Dave Roberts）更盛讚他

MiLB／沙子宸小聯盟1A先發好投 6局9K無失分本季首勝

奧克蘭運動家隊投手沙子宸今天在小聯盟1A本季首場先發出賽展現壓制力，投6局飆出9次三振、無失分，球隊終場以3比0擊敗道奇...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。