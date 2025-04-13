MLB／佐佐木朗希5局創生涯最長 僅失1分隊友神救援

日本「令和怪物」佐佐木朗希投出旅美以來最長一場先發，今天對戰小熊隊5局、投81球都寫下新高，僅因全壘打掉1分，隊友也幫忙美技接殺可能的滿貫砲，不過退場時道奇隊仍以0：1落後，無緣進帳大聯盟首勝。

佐佐木朗希今天先發對上小熊隊，首局就投出三上三下，不過第2局面對布許（Michael Busch）投出生涯最快的98.3哩（約158公里）球速後，最後在2好2壞後被敲出陽春砲而掉分，也是大聯盟生涯首次挨轟。

不過佐佐木朗希之後未再失分，隊友幫了大忙，3局上1出局、滿壘，鈴木誠也敲出的強勁平飛球被艾德曼（Tommy Edman）接殺。

而下一棒布許又敲出超深遠飛球，中外野手帕赫斯（Andy Pages）跳到全壘打牆頭接殺，就算球沒飛過去變成滿貫砲，也會造成清壘的重大傷害，佐佐木看到隊友的美技也拍手致意。

佐佐木朗希度過第3局的危機後，一路投完5局，被敲6支安打僅失1分，另有3次三振、2次保送，防禦率3.29，而退場時打線沒有分數進帳也無緣勝投。