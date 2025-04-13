快訊

00878跌到18塊幾個人敢All In、大量買進？小師傅：第四天已i珍食

MLB／佐佐木朗希5局創生涯最長 僅失1分隊友神救援

印度工程師見台灣人1習慣 急問友人：不怕遭竊嗎？

聽新聞
0:00 / 0:00

MLB／佐佐木朗希5局創生涯最長 僅失1分隊友神救援

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
佐佐木朗希首度投滿5局。 路透社
佐佐木朗希首度投滿5局。 路透社

日本「令和怪物」佐佐木朗希投出旅美以來最長一場先發，今天對戰小熊隊5局、投81球都寫下新高，僅因全壘打掉1分，隊友也幫忙美技接殺可能的滿貫砲，不過退場時道奇隊仍以0：1落後，無緣進帳大聯盟首勝。

佐佐木朗希今天先發對上小熊隊，首局就投出三上三下，不過第2局面對布許（Michael Busch）投出生涯最快的98.3哩（約158公里）球速後，最後在2好2壞後被敲出陽春砲而掉分，也是大聯盟生涯首次挨轟。

不過佐佐木朗希之後未再失分，隊友幫了大忙，3局上1出局、滿壘，鈴木誠也敲出的強勁平飛球被艾德曼（Tommy Edman）接殺。

而下一棒布許又敲出超深遠飛球，中外野手帕赫斯（Andy Pages）跳到全壘打牆頭接殺，就算球沒飛過去變成滿貫砲，也會造成清壘的重大傷害，佐佐木看到隊友的美技也拍手致意。

佐佐木朗希度過第3局的危機後，一路投完5局，被敲6支安打僅失1分，另有3次三振、2次保送，防禦率3.29，而退場時打線沒有分數進帳也無緣勝投。

佐佐木朗希 大聯盟 小熊隊

延伸閱讀

MLB／三分砲助威！讚艾德曼好隊友 山本由伸：他總是能幫我一把

MLB／山本由伸6局9K等到火力奪勝 大谷翔平中斷連14場上壘

MLB／山本由伸6局9K無失分登三振王 靠艾德曼3分砲有勝投資格

NBA／馬龍力挺衛少成下台導火線！美媒：球員們無法認同

相關新聞

MLB／超暖！楚奧特接進手套的球遭球迷硬搶 卻掛心他們恐被請出場

天使隊今天以4：1擊敗太空人隊，比賽中有插曲，楚奧特（Mike Trout）第2局在界外區接進手套的球，遭太空人球迷硬生...

MLB／佐佐木朗希5局創生涯最長 僅失1分隊友神救援

日本「令和怪物」佐佐木朗希投出旅美以來最長一場先發，今天對戰小熊隊5局、投81球都寫下新高，僅因全壘打掉1分，隊友也幫忙...

MLB／菅野智之主場首戰投不滿5局 旅美生涯還未優質先發

金鶯隊日本投手菅野智之今天登板，生涯首次在巴爾的摩主場亮相，對藍鳥隊先發4.2局失3分，退場時0：3落後，金鶯5局下追回...

MLB／澤村賞3連霸後挑戰塞揚獎 山本由伸：我很感興趣

日籍強投山本由伸今日擔任先發，主投6局103球僅被敲2安打，送出9次三振無失分，幾近完美的表現帶領道奇隊在主場以3比0完封小熊，奪下個人本季第2勝，賽後總教練羅伯茲（Dave Roberts）更盛讚他

MLB／三分砲助威！讚艾德曼好隊友 山本由伸：他總是能幫我一把

在結束6場客場之旅僅拿2勝的低迷後，道奇回到熟悉的主場立即找回勝利節奏，以3比0完封芝加哥小熊，拿下自去年國聯冠軍賽第2戰以來的主場10連勝。 本場勝利最大功臣無疑是日籍強投山本由伸。他主投6局

MLB／李政厚三分砲打爆洋基 巨人教頭讚打擊、跑壘、守備

巨人隊今天作客洋基隊主場，韓籍球星「風之孫」李政厚首局炸裂3分砲，本場比賽因雨在第6局提前結束，巨人以9：1拿下勝利。 洋基今天推派史卓曼（Marcus Stroman）先發，開路先鋒亞澤姆斯基

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。