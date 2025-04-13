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MLB／超暖！楚奧特接進手套的球遭球迷硬搶 卻掛心他們恐被請出場

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
楚奧特賽後暖心之舉。圖截自X
楚奧特賽後暖心之舉。圖截自X

天使隊今天以4：1擊敗太空人隊，比賽中有插曲，楚奧特Mike Trout）第2局在界外區接進手套的球，遭太空人球迷硬生生搶走，楚奧特當場抗議，球迷則被請離座位，而楚奧特賽後與這位犯錯的球迷及他的兒子碰面，超有風度的舉動獲得大力讚賞。

爭議畫面發生在2局下，迪亞茲（Yainer Diaz）的打席進行到球數0好2壞，第3球掃到右外野界外區，楚奧特的手套在觀眾席上方已接到這球，但這位男球迷抓住他的手套，把球拿了出來。

球迷似乎很快就發現自己犯錯，嘴型說著「I'm sorry」，試圖趕緊把球交還楚奧特，但事情已經無法挽回，楚奧特向裁判抱怨，這球最終仍直接判定為界外球，保全則走向這位球迷，將他請離座位。

暖心插曲發生在賽後，楚奧特賽後與這對父子碰面，為小男孩送上簽名球，畫面中男孩手中還有一支球棒，這位犯錯的父親則是拿著手機捕捉楚奧特與兒子的互動。

這位球迷名為傑瑞德．瓦倫（Jared Whalen），今天與兒子一起進場，他表示當時自己沒有意識到仍是比賽進行中，「我只是看有球朝我兒子的臉飛來，我有道歉，楚奧特也有點頭。」楚奧特在賽後與他們碰面時，向瓦倫表示，「看你的反應（道歉），已經說明了一切。」

楚奧特表示，自己一開始以為球迷會被請出球場，對此相當在意，後來得知他們只是被換了座位。

Mike Trout 楚奧特

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