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MLB／菅野智之主場首戰投不滿5局 旅美生涯還未優質先發

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
菅野智之生涯首次在巴爾的摩主場亮相。 法新社
菅野智之生涯首次在巴爾的摩主場亮相。 法新社

金鶯隊日本投手菅野智之今天登板，生涯首次在巴爾的摩主場亮相，對藍鳥隊先發4.2局失3分，退場時0：3落後，金鶯5局下追回兩分，第6局攻下3分逆轉戰局，終場以5：4獲勝。

菅野投不滿5局被揮出8支安打、出現兩次保送，開賽連續3局失分，包括3局下被前金鶯球員桑坦德（Anthony Santander）轟出陽春砲，回到待了8年的球場締造本季首轟紀錄。

金鶯打線面對藍鳥先發投手弗朗西斯（Bowden Francis），打完前3局掛零，5局下基爾塔德（Heston Kjerstad）轟出兩分砲，本季首轟追成1分差，6局下拉契曼（Adley Rutschman）陽春砲追平比數。

金鶯6局下靠3支安打、1次保送攻下3分逆轉勝，穆林斯（Cedric Mullins）兩分打點二壘打成為致勝一擊；菅野此役無關勝敗，生涯出賽3場仍是1勝1敗，防禦率從2.89升至3.86，還未有優質先發紀錄。

金鶯前兩季分別打出101勝、91勝，連續闖進季後賽，今年開季前14戰6勝8敗，在美聯東區暫時墊底。

藍鳥 金鶯

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