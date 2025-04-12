MLB／三分砲助威！讚艾德曼好隊友 山本由伸：他總是能幫我一把

在結束6場客場之旅僅拿2勝的低迷後，道奇回到熟悉的主場立即找回勝利節奏，以以3比0完封芝加哥小熊，拿下自去年國聯冠軍賽第2戰以來的主場10連勝。

本場勝利最大功臣無疑是日籍強投山本由伸。他主投6局僅被敲出2支安打、送出9次三振，投出1次保送，完美壓制對手，全場用球數為103球，將本季防禦率壓低至1.23。

「今晚是一場非常乾淨俐落的比賽，」總教練羅伯茲（Dave Roberts）表示，「山本非常出色，他掌握住比賽節奏，不斷投進好球，拿到很多揮空三振。他的指叉球非常犀利，速球也很棒，搭配變化球使用得宜，讓打者難以掌握。他有效率地投滿6局，幫了我們很大的忙。」

山本當晚最具殺傷力的武器是指叉球，佔他總投球數的30%，儘管平均球速略降至90.9英哩（略低於他平時的91.8英哩），但小熊打者仍難以捉摸。11次揮空中，有7次來自指叉球。

「今年我對這顆球感覺很好，所以使用率自然提高了。」山本由伸說。

Tommy Edman blasts a 3-run shot for the lead 😤 pic.twitter.com/1htqx0s3Sg — MLB (@MLB) 2025年4月12日

雙方投手大戰一路僵持到第6局，艾德曼（Tommy Edman）鎖定一顆低角度變速球，將球掃出左外野看台，推測飛行距離為423英尺，這發三分砲為道奇奠定勝基，也讓山本由伸的好投不再伴隨悲情。

「他真的是一位很棒的隊友，因為他總是在我需要的時候幫我一把，第六局那支全壘打真的太精彩了。」山本由伸說。

「我其實並不是刻意想要打全壘打，」目前暫居國聯全壘打王的艾德曼表示，「那比較像是我在打擊練習時投入很多努力，加上現在在打擊區有更明確的計畫。做好準備，清楚知道自己要如何應對投手。所以這是多方面因素的結果，但這不是我刻意追求的目標。」