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MLB／澤村賞3連霸後挑戰塞揚獎 山本由伸：我很感興趣

聯合新聞網／ 綜合外電報導
山本由伸。 法新社
山本由伸。 法新社

日籍強投山本由伸今日擔任先發，主投6局103球僅被敲2安打，送出9次三振無失分，幾近完美的表現帶領道奇隊在主場以3比0完封小熊，奪下個人本季第2勝，賽後總教練羅伯茲（Dave Roberts）更盛讚他的指叉球是「全聯盟最高水準之一」。

「對手有哈普（Ian Happ）、塔克（Kyle Tucker）這些優秀打者，能封鎖他們很不容易。山本的指叉球是我見過最好的之一，不論是用來搶好球數，還是引誘揮空，都非常有效。」總教練羅伯茲特別稱讚山本由伸的表現。

羅伯茲也提及山本的投球讓他想起了野茂英雄，「雖然他不是用龍捲風式投球法，但自信十足，讓我想起當年的野茂。山本能用指叉球取得好球數，也能誘使打者揮棒落空，搭配精準的快速球，這些特質確實與野茂英雄十分相似。」

延續開季以來的絕佳狀態，山本由伸此戰各種球路投得心應手，幾乎都壓在好球帶邊緣，讓小熊打者一籌莫展。此役過後，山本由伸的防禦率壓低至1.23，累積28次奪三振更高居全聯盟第一，也讓外界開始賦予「塞揚獎」的巨大想像。

山本由伸在挑戰大聯盟之前曾達成澤村賞3連霸，而歷史上還沒有球員可以分別獲得澤村賞和塞揚獎日美兩大投手最高榮譽。

「到目前為止還沒有日本選手拿過這個獎項，所以我對此非常有興趣。我會專注每場比賽，拿出最好的表現，這才是通往塞揚獎的最佳方式。」山本由伸說。

教練 日本 自信 龍捲風

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