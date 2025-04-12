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MLB／李政厚三分砲打爆洋基 巨人教頭讚打擊、跑壘、守備

聯合新聞網／ 綜合報導
李政厚。 美聯社
李政厚。 美聯社

巨人隊今天作客洋基隊主場，韓籍球星「風之孫」李政厚首局炸裂3分砲，本場比賽因雨在第6局提前結束，巨人以9：1拿下勝利。

洋基今天推派史卓曼（Marcus Stroman）先發，開路先鋒亞澤姆斯基（Mike Yastrzemski）一上來就敲二壘安打，亞當斯（Willy Adames）選到保送，李政厚相中史卓曼的伸卡球，掃成一發3分砲，本季首轟出爐。

史卓曼只抓到2個出局數，失掉5分後退場，本場比賽受雨勢影響一度暫停半小時，6局上打完後裁定比賽。

李政厚本場2打數1安打，選到2次保送，打擊率上升至0.340，整體攻擊指數（OPS）0.996。巨人教頭梅爾文（Bob Melvin）賽後稱讚李政厚，「他擊球紮實，會運用整座球場。去年他運氣有點不好，今年開局對他來說特別重要，畢竟他在美國還沒太多出賽經驗。目前為止，他表現相當出色，不論是打擊、跑壘還是守備。」

洋基總教練布恩 （Aaron Boone） 透露史卓曼左膝有傷，已經接受檢查，明天再看看狀況。

史卓曼今年出賽3場，防禦率11.57，數據專家夏普（Katie Sharp）指出，史卓曼成為洋基近30年以來第5位開季前3場先發，防禦率破11.50的投手，前4人是2006年龐森（Sidney Ponson）、2007年卡斯坦斯（Jeff Karstens）、2009年王建民和2011年休斯（Phil Hughes）。

巨人 李政厚 洋基

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