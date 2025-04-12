快訊

川普大打關稅戰 卓榮泰曝台美昨晚交涉結果

聽新聞
0:00 / 0:00

MiLB／林維恩先發5局8K失1分好投 惜與勝投擦身而過

中央社／ 台北12日電
林維恩今天在小聯盟1A先發，投5局飆出8次三振，失掉1分責失分。中央社
林維恩今天在小聯盟1A先發，投5局飆出8次三振，失掉1分責失分。中央社

美國職業棒球奧克蘭運動家隊體系投手林維恩今天在小聯盟1A先發，投5局飆出8次三振，失掉1分責失分，一度勝投候選，但牛棚投手失守，生涯首勝擦身而過，球隊終場以4比5吞敗。

運動家1A交手洛杉磯道奇隊1A，派19歲左投林維恩先發，1局上雖被敲出安打，再由於對方盜壘、暴投讓跑者上三壘，但關鍵時刻三振抓到第3個出局數、凍結對手攻勢。

林維恩2局上被首名打者敲出二壘打、接著再被敲出安打失分，但沒擴大失分危機，3局上讓打者3上3下，4局雖被敲出安打，但守備幫忙抓到盜壘跑者，順利結束這局。

林維恩5局上1人出局後再被安打、暴投被攻占得點圈，但關鍵時刻回穩，先投出三振，再讓打者敲出左外野方向飛球出局、沒掉分，5局投完結束先發任務退場。

運動家1A前3局沒得分，4局下靠2次四壞保送、適時二壘打先扳平比數，5局下再靠保送、2支安打攻勢串連攻下2分、超前比數；道奇1A6局上追回1分，運動家1A7局下靠接連安打、對方失誤再添1分。

運動家1A8局打完4比2領先，9局上牛棚投手沒能守成，道奇1A單局2次保送、2支安打，包括1發全壘打，攻下3分翻轉戰局，運動家1A9局下追分不及吞敗。

林維恩總計用79球投5局，被敲出6支安打，投出8次三振，失掉1分責失分，先發好投但與勝投擦身，賽後防禦率1.13。

林維恩 運動家

延伸閱讀

MiLB／林維恩小聯盟亮相一鳴驚人 教頭問：你想幾年上去

MiLB／林維恩春訓被打爆上一課 造就生涯首戰3局7K

MiLB／林維恩初登板無安打送7K 獲選1A單周最佳投手

MiLB／林維恩初登板3局9上9下飆7K 球速逼近生涯最速

相關新聞

MLB／李政厚三分砲打爆洋基 巨人教頭讚打擊、跑壘、守備

巨人隊今天作客洋基隊主場，韓籍球星「風之孫」李政厚首局炸裂3分砲，本場比賽因雨在第6局提前結束，巨人以9：1拿下勝利。 洋基今天推派史卓曼（Marcus Stroman）先發，開路先鋒亞澤姆斯基

MiLB／林維恩先發5局8K失1分好投 惜與勝投擦身而過

美國職業棒球奧克蘭運動家隊體系投手林維恩今天在小聯盟1A先發，投5局飆出8次三振，失掉1分責失分，一度勝投候選，但牛棚投...

MLB／山本由伸6局9K等到火力奪勝 大谷翔平中斷連14場上壘

道奇隊今天有山本由伸6局9次三振、無失分好投，加上艾德曼（Tommy Edman）的關鍵三分砲，雖然大谷翔平4打數無安打...

MLB／山本由伸6局9K無失分登三振王 靠艾德曼3分砲有勝投資格

道奇隊日籍強投山本由伸今天展現精準控球力，開賽連抓10個出局數才被敲出首安，投完6局只讓小熊隊上壘3次、無失分，加上9K...

MLB／鄭宗哲許願更多台灣選手上大聯盟 盼在海盜待久一點

海盜隊台灣好手鄭宗哲日前迎來大聯盟初登場，他接受《Pittsburgh Baseball Now》訪問時，許願未來有更多台灣選手上大聯盟。 鄭宗哲前天擔任先發游擊手、第9棒，一次左外野飛球被接殺

MLB／道奇克蕭陷入苦戰…推不動相撲力士直呼好難

道奇隊強投克蕭（Clayton Kershaw）遇到苦戰，面對紋風不動的相撲力士給予敬意，「要讓他們動起來真的很不容易。...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。