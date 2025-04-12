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MLB／山本由伸6局9K等到火力奪勝 大谷翔平中斷連14場上壘

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
山本由伸6局9次三振、無失分好投，退場後即時等到隊友火力支援奪勝。 路透
山本由伸6局9次三振、無失分好投，退場後即時等到隊友火力支援奪勝。 路透

道奇隊今天有山本由伸6局9次三振、無失分好投，加上艾德曼（Tommy Edman）的關鍵三分砲，雖然大谷翔平4打數無安打，但依舊以3：0擊敗小熊隊。

山本由伸今天開賽就展現精準控球，速球、指叉球混淆打者下，連續取得10個出局數，直到4局上1出局後，才被塔克（Kyle Tucker）敲出第1支安打。

第2支安打來得很快，下一棒日本同胞鈴木誠也，山本由伸也被敲出安打，然而鈴木誠也繞過一壘搶攻二壘失算，反被道奇抓到夾殺出局，塔克也停在三壘，山本由伸再用三振凍結壘包。

山本由伸最終以103球投完6局，全場送出9次三振，其中有6次是讓對手揮棒落空，本季累積28K也登上大聯盟三振王，另外被敲2支安打、1次四壞保送，防禦率下修到1.23，收下本季第2勝。

道奇在6局下也終於突破小熊先發投手柏伊德（Matthew Boyd），赫南德茲（Teoscar Hernandez）敲安、弗里曼（Freddie Freeman）觸身球，在1出局後堆積壘包，艾德曼（Tommy Edman）一棒掃出左外野的三分砲，打破0：0僵局，也是個人本季第6轟，暫時並列大聯盟全壘打王。

擔任第一棒、指定打擊的大谷翔平今天繳白卷，4打數沒敲出安打還吞下2K，打擊率下滑到2成93，終結開季連續14場上壘的大聯盟日籍球員紀錄。

大谷翔平今天繳白卷，4打數沒敲出安打還吞下2K。 路透
大谷翔平今天繳白卷，4打數沒敲出安打還吞下2K。 路透

山本由伸 道奇

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