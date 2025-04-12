MLB／山本由伸6局9K無失分登三振王 靠艾德曼3分砲有勝投資格

道奇隊日籍強投山本由伸今天展現精準控球力，開賽連抓10個出局數才被敲出首安，投完6局只讓小熊隊上壘3次、無失分，加上9K，累計28次三振衝上大聯盟三振王，退場時道奇以3：0領先。

山本由伸今天面對小熊先發，速球、指叉球混搭迷惑打者，開賽就連續2K，連續3局投出三上三下，直到4局上1出局後，才被塔克（Kyle Tucker）敲出第1支安打。

第2支安打來得很快，面對下一棒日本同胞鈴木誠也，山本由伸也被敲出安打，也是兩人在大聯盟對戰8打席的首安，然而鈴木誠也繞過一壘搶攻二壘失策，反被道奇抓到夾殺出局，塔克也停在三壘，山本由伸再用三振凍結壘包。

山本由伸5局上再次投出三上三下，而6局上雖然在2出局後出現四壞保送，但也以三振掉塔克收工，退場時總教練羅伯茲（Dave Roberts）獻上大大的擁抱。

山本由伸今天以103球投完6局，9次的三振中有6次是讓對手揮棒落空，另外被敲2支安打、1次四壞保送，防禦率下修到1.23，有望繼日本海外開幕戰後收下本季第2勝。

擔任第一棒、指定打擊的大谷翔平今天雖然前3打席無安打，不過道奇在6局下也終於突破小熊先發投手柏伊德（Matthew Boyd）。

赫南德茲（Teoscar Hernandez）敲安、弗里曼（Freddie Freeman）觸身球，在1出局後堆積壘包，艾德曼（Tommy Edman）面對變速球揮棒，掃出左外野的三分砲，打破0：0僵局，也是個人本季第6轟，暫時並列大聯盟全壘打王。