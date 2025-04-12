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MLB／鄭宗哲許願更多台灣選手上大聯盟 盼在海盜待久一點
海盜隊台灣好手鄭宗哲日前迎來大聯盟初登場，他接受《Pittsburgh Baseball Now》訪問時，許願未來有更多台灣選手上大聯盟。
鄭宗哲前天擔任先發游擊手、第9棒，一次左外野飛球被接殺，一次靠三壘手失誤上壘，8局下被換下場。鄭宗哲受訪時說，「真的好不真實，這是一個非常酷的經驗，我打棒球已經這麼多年，希望還能打更久。」
報導中提到，鄭宗哲初登場吸引許多手持標語的台灣球迷進場加油，鄭宗哲表示，「真的非常感謝今天有球迷特地進場支持，棒球在台灣算第一大運動，我很開心有些學生，可能是在匹茲堡念書的，能進場看我比賽。」
報導指出，鄭宗哲是台灣第18位登上大聯盟的球員，大聯盟史上最著名的台灣球員王建民，鄭宗哲也是第3位代表海盜出賽的台灣球員，前兩人是2019年的王維中和2022年的張育成。
鄭宗哲希望自己在海盜待的時間能比王維中和張育成更長久，同時期盼更多台灣球員踏上與他相同的旅程，「我希望未來有更多台灣選手能來這裡，在大聯盟打球。」
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