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MLB／道奇克蕭陷入苦戰…推不動相撲力士直呼好難

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
道奇隊強投克蕭。 路透
道奇隊強投克蕭。 路透

道奇隊強投克蕭（Clayton Kershaw）遇到苦戰，面對紋風不動的相撲力士給予敬意，「要讓他們動起來真的很不容易。」更好奇他們如果去打NFL（美式足球聯盟）會有什麼效果。

道奇今年前往日本進行海外開幕戰，復健中的克蕭雖然不在出賽名單，但自費帶家人同行，也趁機體驗日本文化，SportsNet LA今天就釋出克蕭挑戰相撲力士的畫面。

這位大聯盟生涯累積212勝的左投，在日本登上了相撲的土俵，原本在座位上觀賞的他受邀上台，先簡單練習了一下「四股踏」，深蹲、踏步，接著更嘗試推擠相撲力士，只見克蕭一邊大喊、一邊用手用力推擠，而對方幾乎沒被推動。

克蕭說：「我一開始只是想稍微推一下，想讓他動一下，但真的不容易，雖然他有動了一下，但很快就穩住重心沒被推遠。」也笑著補充說，「我可能要稍微練習一下相撲了。」

克蕭更是提出一項好奇，「我很想看看，如果讓他們去打NFL，特別是去擔任進攻鋒線，會發生什麼事？」

克蕭 相撲 道奇

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