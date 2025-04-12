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MLB／弗里曼腳踝傷癒回歸宣稱可盜壘 道奇教頭給出消防車紅燈

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
道奇隊弗里曼。 美聯社
道奇隊弗里曼。 美聯社

道奇弗里曼（Freddie Freeman）日前在家裡浴室扭傷腳踝，進入傷兵名單，趕在自己的搖頭娃娃主題日回歸賽場，今天將擔任先發一壘手、第四棒出戰小熊隊，賽前談到目前的腳踝狀況，信心宣稱盜壘也沒問題，但總教練羅伯茲（Dave Roberts）打回票，「不行！紅燈！紅到不行再紅的紅燈，消防車紅！」

弗里曼是在4月1日傳出意外，這一滑，加劇了他在季外動刀的腳踝不適，但現在看這段休兵期，在賽季剛開始時好好面對自己的傷勢問題，他認為並非壞事。

「這是我從受傷以來感覺最好的時刻。」弗里曼表示，「我的狀態比面對老虎系列賽之前還要更好，很不想這麼說，但我或許真的需要這10天的休息。」

弗里曼表示，自己現在已經狀態無虞，可以毫無保留投入比賽，「如果時間站在我這邊，我現在就能盜壘，我對目前的腳踝狀況有信心。」倒是羅伯茲無情回絕，給出紅到不行再紅的「紅燈」。

弗里曼還因這次傷勢錯過白宮行，原本預計由他擔任致詞人，改由資深左投克蕭（Clayton Kershaw）代打。弗里曼表示，「他的演說很精彩，我知道他會做得很好，但我也準備好我的講稿了，很遺憾這次無法出席，我會留到下次再說。」

弗里曼 羅伯茲 道奇

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