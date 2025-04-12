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MLB／鄭宗哲接替傷退捕手棒次 2打數繳白卷首安再等等
效力海盜隊的台灣23歲內野手鄭宗哲今天替補出賽，接替傷退的捕手棒次，面對紅人隊2打席繳白卷、吞下1次三振，生涯首安尚未出爐。
海盜今天前進辛辛那提展開與紅人的3連戰，鄭宗哲並未排進先發打線，先在板凳上待命，但意外插曲很快出現，海盜在2局下陣容大搬風，鄭宗哲接替第3棒、守二壘，此役擔任先發一壘手出賽的羅德里奎茲（Endy Rodríguez）回到捕手位置，二壘手瓦德茲（Enmanuel Valdez）改守一壘。
總教練薛爾頓（Derek Shelton）隨後在轉播中受訪指出，先發捕手巴特（Joey Bart）在1局上的揮棒後下背部不適，因此提前退場，列入每日觀察名單。
鄭宗哲首打席出現在4局上，面對紅人先發投手辛格（Brady Singer），打向二壘方向的強勁滾地球差點就要穿越防區，卻被二壘手艾斯賓諾沙（Santiago Espinal）精彩攔下再傳一壘抓到出局數；第2打席面對羅傑斯（Taylor Rogers），鄭宗哲3球三振，8局上再輪到他的棒次就被麥卡臣（Andrew McCutchen）代打換下。
鄭宗哲目前在大聯盟出賽2場，累積4打數，尚在等待首安；海盜終場則以3：5不敵紅人。
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