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MLB／歐蘇納再見轟幫兩隊解脫 勇士強投：凌晨一點能贏很酷

聯合新聞網／ 綜合報導
歐蘇納(右2)和隊友們慶祝。 路透
歐蘇納(右2)和隊友們慶祝。 路透

費城人勇士隊3連戰最終場形成投手戰，但比賽因雨暫停2小時45分又打進延長賽，最終耗時5小時38分，才靠勇士重砲歐蘇納（Marcell Ozuna）的再見全壘打結束比賽，勇士以4：2贏球，比賽結束時間為當地時間淩晨12點53分。

勇士先發投手史威能巴赫（Spencer Schwellenbach）開季連16局無失分，直到第3局才被史瓦柏（Kyle Schwarber）的陽春砲中斷。雙方6局打完1：1平手，比賽中斷2小時45分才恢復。

兩隊9局打完仍1：1平手，11局上費城人靠羅哈斯（Johan Rojas）保送擠回超前分，但11局下萊利（Austin Riley）敲出追平比數二壘安打，歐蘇納再轟出再見2分砲。

史溫倫巴克本季先發3場，主投20局只失1分，防禦率0.45，他賽後受訪時直呼，「我們真的很需要這一勝，凌晨一點還在比賽，還能贏下來真的很酷。」

史溫倫巴克面對國聯強隊投得很有心得，生涯面對道奇、教士、費城人和大都會隊，先發10場，防禦率僅1.54。總教練史尼克（Brian Snitker）稱讚，「他面對聯盟最強打線都敢主動出擊，短時間內展現出的表現真令人佩服。」

勇士 費城人

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