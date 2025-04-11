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MiLB／鄧愷威小聯盟3A中繼挨轟 投2局失4分無關勝敗

中央社／ 台北11日電
鄧愷威。 美聯社
鄧愷威。 美聯社

旅美舊金山巨人隊投手鄧愷威今天在小聯盟3A中繼登板，投2局挨1轟，總計失掉4分責失分，連2場後援都有失分，球隊終場以17比7大勝西雅圖水手隊，鄧愷威無關勝敗。

巨人隊3A今天與西雅圖水手3A交手，巨人隊開賽就製造大局，1局上單局敲出6支安打，另有2次四壞保送，一口氣攻下6分，3到5局再各拿1分，一路維持領先。

水手隊3局下追回2分，4局下鄧愷威接手中繼，連續投出2次三振，接著讓打者敲出投手方向滾地球出局，5局下續投有狀況，保送首名打者後被敲出安打，1人出局後再被敲出安打先掉1分，接著被敲出3分砲，鄧愷威及時回穩，再連續製造2個滾地球出局、沒再擴大失分危機。

鄧愷威今天總計用41球投2局，被敲出3支安打，包括1發全壘打，投出3次三振、1次四壞保送，失掉4分都是責失分，球隊領先時退場、無關勝敗，賽後防禦率9.64。

巨人隊7局上添1分，9局上一口氣再猛攻7分，水手隊僅在9局下再追回1分，巨人順利拿下比賽勝利。

底特律老虎隊小聯盟3A野手李灝宇今天先發出賽，打2棒、守三壘，今天1局下靠著保送上壘，隊友沒能延續攻勢，3局下敲出雙殺打，5局下再敲出游擊方向滾地球形成雙殺。

李灝宇7局下敲出右外野方向平飛球出局，總計3打數沒有敲出安打，近期連3場出賽沒有安打，賽後打擊率1成58；老虎隊終場以1比0擊敗芝加哥小熊3A。

巨人 李灝宇 鄧愷威

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