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MLB／前道奇少主繳轉戰紅襪代表作 故事哥再見鳥滾擊敗藍鳥

聯合新聞網／ 綜合報導
布勒。 路透
布勒。 路透

紅襪隊今天在主場迎戰藍鳥隊，雙方戰到延長賽，靠著「故事哥」史托瑞（Trevor Story）再見滾地球，以4：3拿下勝利，避免4連戰遭藍鳥橫掃。

紅襪本場推派前道奇隊少主布勒（Walker Buehler）先發，他揮別前2戰表現不佳陰霾，主投6局只被敲4安，投出7K和1保送，只失1分，防禦率降至5.74。

雙方鏖戰至延長賽，10局上藍鳥史布林格（George Springer）敲高飛犧牲打，取得1分領先，10局下紅襪杜蘭（Jarren Duran）敲安扳平分數，1出局滿壘時，史托瑞敲出二壘方向軟弱滾地球，三壘跑者漢彌爾頓（David Hamilton）輕鬆跑回本壘。紅襪就以1分之差險勝。

這是史托瑞生涯第5次再見打點，上一次是2021年5月23日，當時他還效力洛磯隊。史托瑞近年受傷勢所困，出賽數和表現都不理想，他表示今年除了健康，最大目標是減少三振，「去年我就努力改進這點，我覺得今年這方面感覺更好，當然還是會有一些揮空，畢竟那是我的比賽風格一部分。」

布勒去年在世界大賽表現出色，幫助道奇奪冠，休賽季以1年2105萬美元合約加入紅襪，本季前2場合計9.1局失9分，防禦率8.68。今天他找回狀態，受訪時直呼，「我想這是這陣子以來最好的狀態。我感覺自己投起來更有爆發力，這正是我狀態好的時候該有的樣子，我對這點很滿意。」

紅襪

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