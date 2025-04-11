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MLB／大谷知情嗎？ 賭博莊家沒問過水原一平：我害怕知道真相

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MLB／大谷知情嗎？ 賭博莊家沒問過水原一平：我害怕真相

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
賭博莊家波伊爾接受訪問談水原一平偷竊大谷錢涉賭事件。 美聯社
賭博莊家波伊爾接受訪問談水原一平偷竊大谷錢涉賭事件。 美聯社

賭博莊家波伊爾（Mathew Bowyer）因為涉及大谷翔平水原一平風波而聲名大噪，他在接受USA Today專訪時也談到對於大谷的想法，「我相信大谷本人沒有賭博，但我覺得他知道水原出狀況了。」

大谷翔平前翻譯水原一平涉及非法挪用資金、參與違法賭博，因此在去年季前遭到開除，也已經進入司法程序中，事件會爆發的原因是美國政府在查緝非法賭博莊家波伊爾時，匯款紀錄出現大谷翔平的名字，而事後證明是水原一平冒用身分誤導銀行。

水原一平是波伊爾超過700名客戶之一，而報導中指出，水原從2021年9月至2024年1月，在波伊爾的賭博平台下注超過1萬9千次，總金額高達3億美元，單場最多下注10萬。

事件爆發後外界最好奇的是大谷翔平是否知情，「我想全世界都想知道。」波伊爾說：「但直到今天，我也真的不知道。全世界只有兩個人知道實情，就是大谷和水原。」

波伊爾認為大谷本人並未涉及賭博，但應該知道水原有些狀況，只是不知道嚴重程度，「大谷什麼都不知道是有可能的，但合不合理就是另一個答案。」

波伊爾指出，如果水原一直都是獨自賭博，「怎麼能夠瞞得住大谷這個幾乎24小時在一起的人，他們形影不離，就算真的瞞這麼久，大谷又怎麼不知道自己帳戶少了1700萬？」

聯邦政府與大聯盟調查後皆認為，大谷是詐騙的受害者，調查人員與大聯盟皆確認，大谷對於水原偷錢不知情、也不知道那1萬9千次的下注行為。

考量到下注金額之龐大，波伊爾一直以為大谷知道水原有賭癮，特別是那些以大谷名義匯出的多筆50萬美元電匯，但他從未見過大谷，也沒講過話，更從未追問真相。

「我從未直接問水原下注的人是誰。」波伊爾說：「大家常問我，『你為什麼不問？』而我為什麼要問？我的工作不是去打聽別人的事，他們怎麼拿到錢、誰替誰下注等等，有時候你不會想知道答案，我就是害怕知道真相。」

大聯盟 大谷翔平 水原一平

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