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MLB／天使不一樣了！楚奧特等3打者雙響、開季連贏4個系列賽
天使隊今年不一樣了！今天以11：1打爆光芒隊，「神鱒」楚奧特（Mike Trout）第9局開轟，成為天使本場第3位雙響砲的打者。
天使開路先鋒瓦德（Taylor Ward）首打席就開轟，第5局阿戴爾（Jo Adell）開轟、瓦德補上個人單場第2轟，楚奧特接著也開轟。光芒換投也沒用，阿戴爾又補上3分砲，成為天使隊史第3位單局2轟的球員。
第9局楚奧特開轟，這是天使隊史第3度單場有3人雙響砲，天使是大聯盟史上創下此紀錄最多次的球隊，也是2000年以後首度有球隊達成此紀錄。
天使開季連續贏下4個系列戰，這是自2018年以來首見紀錄，目前以8勝4敗位居美聯西區第2，落後遊騎兵隊0.5場勝差。
阿戴爾受訪時談到單局2轟的壯舉，「我好像從來沒這樣做過，所以真的滿酷的。今天就是那種會提醒你自己，走在正確軌道的日子。」
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