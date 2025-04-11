MiLB／林維恩小聯盟亮相一鳴驚人 教頭問：你想幾年上去

19歲台灣左投林維恩的美職生涯初登板一鳴驚人，繳出3局7K完美成績，賽後總教練叫他進辦公室，指著電視問他：「你想要幾年上去（大聯盟）？」

林維恩加盟美國職棒運動家，簽約金總額130萬美元（約新台幣4200萬元），比25年前郭泓志的125萬美元更高，可見球團對這位台灣頂級左投的高度期待。

林維恩不負身價，5日在小聯盟1A生涯初登板，技驚四座，3局裡連續解決9名打者，三振7人，締造9上9下，並獲選加州聯盟的單週最佳投手。

林維恩接受中央社電話訪問，回顧當天投完比賽，總教練高達（Javier Godard）找他進辦公室談話。

電視正播放著運動家大聯盟球隊的比賽轉播，總教練指著電視問林維恩：「你想要上去嗎？」林維恩回答：「這是我的夢想。」

總教練又問：「你想要花幾年上去？」林維恩說「大概3年吧。」總教練告訴他：「你努力一點，明年就趕快上去了。」

除了總教練半開玩笑式的鼓勵，林維恩的旅美棒球生活還有台灣隊友沙子宸陪伴，兩人互相激勵，林維恩3局7K隔天，沙子宸也繳出3局6K，甚至還聯手上演無安打比賽。

林維恩回顧無安打比賽那天，他跟著隊友一起衝進場內，還搞不清楚發生什麼事，只看到有人潑水，以為有人過生日，問了隊友才知道「喔！無安打喔！然後我就跟著一起歡呼」。

林維恩表示，自己最大武器是上竄尾勁的直球，美國打者揮棒軌跡較大，正好可以克制打者；初登板當天，直球與變化球曲球、變速球的控制到位，能夠保持球數領先，投得很順手。

林維恩今年球季將保持投1休5的節奏，以1場後援、1場先發的模式出賽，球數設定先發5局80球、後援3局50球，下次出賽安排在美國時間11日在主場先發。