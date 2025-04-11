快訊

SBL／籃協重罰！ 哈孝遠3年禁任球隊職務、本屆不得進場

美中關稅戰誰會先低頭？CNN：川普、習近平互不相讓 球在北京手裡

MLB／大谷知情嗎？ 賭博莊家沒問過水原一平：我害怕知道真相

聽新聞
0:00 / 0:00

MiLB／林維恩小聯盟亮相一鳴驚人 教頭問：你想幾年上去

中央社／ 洛杉磯10日專電
林維恩。 中央社
林維恩。 中央社

19歲台灣左投林維恩的美職生涯初登板一鳴驚人，繳出3局7K完美成績，賽後總教練叫他進辦公室，指著電視問他：「你想要幾年上去（大聯盟）？」

林維恩加盟美國職棒運動家，簽約金總額130萬美元（約新台幣4200萬元），比25年前郭泓志的125萬美元更高，可見球團對這位台灣頂級左投的高度期待。

林維恩不負身價，5日在小聯盟1A生涯初登板，技驚四座，3局裡連續解決9名打者，三振7人，締造9上9下，並獲選加州聯盟的單週最佳投手。

林維恩接受中央社電話訪問，回顧當天投完比賽，總教練高達（Javier Godard）找他進辦公室談話。

電視正播放著運動家大聯盟球隊的比賽轉播，總教練指著電視問林維恩：「你想要上去嗎？」林維恩回答：「這是我的夢想。」

總教練又問：「你想要花幾年上去？」林維恩說「大概3年吧。」總教練告訴他：「你努力一點，明年就趕快上去了。」

除了總教練半開玩笑式的鼓勵，林維恩的旅美棒球生活還有台灣隊友沙子宸陪伴，兩人互相激勵，林維恩3局7K隔天，沙子宸也繳出3局6K，甚至還聯手上演無安打比賽。

林維恩回顧無安打比賽那天，他跟著隊友一起衝進場內，還搞不清楚發生什麼事，只看到有人潑水，以為有人過生日，問了隊友才知道「喔！無安打喔！然後我就跟著一起歡呼」。

林維恩表示，自己最大武器是上竄尾勁的直球，美國打者揮棒軌跡較大，正好可以克制打者；初登板當天，直球與變化球曲球、變速球的控制到位，能夠保持球數領先，投得很順手。

林維恩今年球季將保持投1休5的節奏，以1場後援、1場先發的模式出賽，球數設定先發5局80球、後援3局50球，下次出賽安排在美國時間11日在主場先發。

林維恩 沙子宸

延伸閱讀

MiLB／沙子宸帶勇氣參與第一次無安打 武器庫伸卡球沒用上

MiLB／林維恩初登板無安打送7K 獲選1A單周最佳投手

MiLB／林維恩初登板3局9上9下飆7K 球速逼近生涯最速

經典賽／資格賽10星不只張育成 官網：看徐若熙投球誰還需要咖啡

相關新聞

MLB／大谷知情嗎？ 賭博莊家沒問過水原一平：我害怕真相

賭博莊家波伊爾（Mathew Bowyer）因為涉及大谷翔平及水原一平風波而聲名大噪，他在接受USA Today專訪時也...

MLB／天使不一樣了！楚奧特等3打者雙響、開季連贏4個系列賽

天使隊今年不一樣了！今天以11：1打爆光芒隊，「神鱒」楚奧特（Mike Trout）第9局開轟，成為天使本場第3位雙響砲的打者。 天使開路先鋒瓦德（Taylor Ward）首打席就開轟，第5局阿

MiLB／林維恩小聯盟亮相一鳴驚人 教頭問：你想幾年上去

19歲台灣左投林維恩的美職生涯初登板一鳴驚人，繳出3局7K完美成績，賽後總教練叫他進辦公室，指著電視問他：「你想要幾年上...

MiLB／林維恩春訓被打爆上一課 造就生涯首戰3局7K

左投林維恩在台灣經常大殺四方，但今年3月美國職棒春訓，「被打爆」經驗給他寶貴一課，也造就生涯第一場比賽3局7次三振的驚人...

MLB／鄭宗哲大聯盟首秀 左肩有Dubut彩蛋、腰帶藏國旗

海盜隊台灣新秀鄭宗哲的大聯盟初登場，腰間皮帶特地放上中華民國國旗圖案，而生涯首安、首盜都差一點點就能誕生，直到八局下被代...

MLB／首局被滿貫砲狙擊 天使菊池雄星苦吞第2敗

天使隊日籍投手菊池雄星於今日先發對陣光芒隊，繳出6局失4分的表現，還是未能拿下轉隊後首勝，且苦吞本季第2敗，賽後受訪時他表示，首局被滿貫砲狙擊，是本場比賽落敗的最大關鍵。 首局2出局一、三壘有人

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。