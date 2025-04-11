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MiLB／林維恩春訓被打爆上一課 造就生涯首戰3局7K

中央社／ 洛杉磯10日專電
台灣19歲旅美左投林維恩（白色44號球衣者）效力美國職棒運動家1A史塔克頓港口隊，5日生涯首戰繳出3局7K好投，獲選加州聯盟單周最佳投手。 中央社（林維恩提供）
台灣19歲旅美左投林維恩（白色44號球衣者）效力美國職棒運動家1A史塔克頓港口隊，5日生涯首戰繳出3局7K好投，獲選加州聯盟單周最佳投手。 中央社（林維恩提供）

左投林維恩在台灣經常大殺四方，但今年3月美國職棒春訓，「被打爆」經驗給他寶貴一課，也造就生涯第一場比賽3局7次三振的驚人表現。

林維恩年僅19歲，1年多前他仍是平鎮高中學生，在黑豹旗青棒賽，面對勁敵穀保家商，投出7局13K完封勝。

如今他是美國職棒運動家隊小聯盟1A球員，5日生涯首戰投3局，飆9上9下、7次三振，獲選加州聯盟單週最佳投手。

從高中到職業，林維恩看似無縫接軌，但其實過去1個月他在投球的技藝上體悟良多。

林維恩透過電話訪問，向中央社記者表示，春訓熱身賽期間，球隊安排他在高階1A比賽。2月底剛歷經經典賽（WBC）資格賽的大場面，身體帶著疲勞，他在熱身賽連連挨轟，大量失分，投到「懷疑自己」。

「被打爆」經驗變成林維恩的養分，他向莊陳仲敖、林昱珉、沙子宸等旅美學長請益，也向投手教練戈特（Jim Gott）挖寶，從春訓的震撼教育當中求進步。

林維恩說，春訓連2場挨轟，最多失4分，讓他開始懷疑「我的球真的這麼好打嗎？」莊陳仲敖點醒他，「對方已經鎖定直球，你還投直球給他，當然被打」。

林維恩說，他的直球擁有上竄尾勁，是他最有信心的武器，以往球數落後時，他只投直球、不敢投變化球，但面對高層級的打者，配球模式很容易被抓到。

林維恩向學長和教練請教之後，調整配球，賽季第1場登板投出驚人效果。他說，在高階1A體驗過被打爆，開季回1A，他更懂思考安排配球策略，前兩顆好球怎麼搶，第三顆好球可以怎麼配，達到壓制效果。

從高中學生棒球踏入美國職業比賽，林維恩展現良好的適應能力，不只打者型態不一樣，還要適應投球秒數限制，「一切都要重頭學習」，期待接下來的球季延續第一戰好表現。

林維恩在運動家1A史塔克頓港口隊（StocktonPorts），按照投1休5的節奏出賽，1場後援、1場先發交替，5日他後援出賽之後，預計11日先發登板，用球數設定先發5局80球、後援3局50球。

林維恩 莊陳仲敖 運動家

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