MLB／鄭宗哲大聯盟首秀 腰帶藏國旗

海盜隊台灣新秀鄭宗哲的大聯盟初登場，腰間皮帶特地放上中華民國國旗圖案，而生涯首安、首盜都差一點點就能誕生，直到八局下被代打換下，兩隊最終打到延長賽十三局才結束，由海盜隊以二比一拿下勝利。

鄭宗哲因支援內野，在台灣時間四月八日被拉上大聯盟，前兩場都坐板凳，但在昨天凌晨對紅雀隊之戰等到出賽機會，擔任先發第九棒、游擊手，成為台灣第十八位登上大聯盟的球員，也是本季第一人。

鄭宗哲上場時，不僅左肩上有著代表首次亮相的「ＤＥＢＵＴ」標誌，皮帶也藏著代表台灣的巧思，那條皮帶是來自春訓時的南韓隊友裴智桓的禮物。

海盜隊台灣好手鄭宗哲昨大聯盟初登場，腰間皮帶有中華民國國旗圖案。（法新社）

而鄭宗哲的首打席在三局下面對先發投手費德，敲出左外野飛球遭到接殺，第二打席、六局下成功上壘，不過那個內野滾地球在三壘手站位靠前的狀況下，沒能接牢，鄭宗哲衝上一壘後，官方認定是因失誤而非安打上壘。

首盜也差了一點，鄭宗哲在下一棒蘇文斯基打擊時，發動快腿盜往二壘，裁判第一時間判定安全上壘，但紅雀挑戰後發現手套先碰到鄭宗哲抬起的右手，因而改判出局，最後在八局下被代打換下，初登場以兩打數無安打作收。

鄭宗哲的守備是最大賣點，不僅獲得總教練認可，也在轉播時被球評不斷提及，他的大聯盟首次守備機會在二局上，面對中線滾地球，從游擊跑到二壘防區攔截，傳往一壘刺殺，總計兩次守備機會無失誤。