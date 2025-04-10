MLB／首局被滿貫砲狙擊 天使菊池雄星苦吞第2敗

天使隊日籍投手菊池雄星於今日先發對陣光芒隊，繳出6局失4分的表現，還是未能拿下轉隊後首勝，且苦吞本季第2敗，賽後受訪時他表示，首局被滿貫砲狙擊，是本場比賽落敗的最大關鍵。

首局2出局一、三壘有人的情況下，菊池投出四壞保送形成滿壘，隨後面對卡波雷拉（José Caballero）投出的第1顆球就被轟出右外野大牆，首局就讓天使陷入4分落後。菊池懊悔表示：「對手明顯在鎖定直球，應該多做些變化。」

José Caballero's first career grand slam gets the Rays on the board early 💥



(MLB x @DairyQueen) pic.twitter.com/OePXQtVzfb — MLB (@MLB) 2025年4月9日

由於光芒隊主場受颶風影響無法使用，本場比賽他們暫時借用洋基隊的春訓基地「史坦布瑞納球場（George M. Steinbrenner Field）」，這個球場最大的特色就是右外野只有314英尺，本場比賽雙方共敲出6轟，全部都飛向右外野。

天使總教練華盛頓（Ron Washington）也表示：「這種場地經常會讓看似平飛的球變成全壘打，今天的情況也不例外。」，不過菊池雖然遭遇首局失分，但從第2局起便穩住陣腳，成功壓制對手至第六局未再失分，可惜隊友後續火力支援較晚，並無法幫助他逃敗。