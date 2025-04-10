MLB／弗里曼傷勢復原狀況良好 有望重回先發打線助道奇衝刺

道奇隊明星一壘手弗里曼（Freddie Freeman）日前因為在浴室滑倒，造成先前動刀的腳踝受傷，但今天教頭羅伯茲（Dave Roberts）表示，他即將在主場迎戰小熊隊的比賽中回歸。

弗里曼本賽季出賽3場比賽裡繳出12支3，包含2轟與4分打點。由於左肋不適，他錯過了道奇在東京對陣小熊的海外開幕戰，返美後又因為在浴室滑倒受傷，過往他頻傳腳部傷勢，這次受傷的部位正好是去年9月傷到的右腳踝。

道奇教頭羅伯茲觀察後的結果認為，弗里曼的狀況可能還比開季時來得好。 美聯社

對於弗里曼的傷勢，羅伯茲在觀察後認為並無大礙：「從他昨天跑步的狀況來看，我覺得他甚至比開季時來得好」今天羅伯茲也表示，弗里曼將會在下個於主場的系列賽回歸，代表他僅會缺席9場比賽。

弗里曼對近期的道奇來說絕對是好消息，他們在今天才剛於對國民隊一戰結束一波3連敗，目前以10勝4敗位居分區第3，落後給10勝3敗的教士隊與9勝3敗的巨人隊。