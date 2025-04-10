MLB／棄置26年紀念磚+遮蓋球星背號 海盜球團引球迷怒火
海盜隊近日因球場設施改動，引起不小爭議。原因之一是球迷出資設立的「Bucco Bricks（海盜紀念磚）」突然消失，且遲遲未在PNC球場重新安置。更令人不滿的是，有部分磚塊竟被球迷發現在當地一家資源回收廠，引發球迷強烈反彈與不信任。
這些原本設置於主場入口處的紀念磚，是球隊1999年推行的活動之一，當時售價約1萬元，磚塊上刻有特別訊息或者與親友的留念，並被鋪設在主場門口，對不少球迷是跨越時空的寶物。但海盜球團原本承諾會在今年主場開幕戰前完成紀念磚的重新展示，但最終並未如期兌現。
不只磚塊失蹤，還被眼尖球迷發現部分磚塊出現在回收場，對此，球隊資深副總裁布萊恩·瓦瑞奇（Brian Warecki）表示：「長年累積的環境因素如氣候與人流導致磚塊損壞嚴重，已數次更換，這讓我們決定尋找更長久保存這些珍貴訊息的方式。」
除紀念磚風波外，球隊對傳奇球星克萊門特（Roberto Clemente）的紀念處理也惹來批評。上週末，克萊門特家族發現球場右外野牆上的21號標誌被飲料廣告取代後，公開表達不滿。海盜球團隨即致歉並宣布將標誌重新設置，力圖挽回球迷與家屬的信任。
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