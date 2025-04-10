MLB／14年5億美元完成與藍鳥續約 小葛雷諾：總算鬆一口氣

藍鳥隊與當家重砲小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）成功簽下14年5億美元的長約，這是隊史最大合約，也在大聯盟總價排行中高居第3，僅次於大都會隊的索托（Juan Soto）與道奇隊的大谷翔平（Shohei Ohtani），小葛雷諾受訪時表示：「總算鬆了口氣。」

根據《The Athletic》記者羅森索（Ken Rosenthal）報導，藍鳥以簽約金的方式支付總合約的65%，並會分年度分配金額。因為小葛雷諾居住在不課稅的佛羅里達州，這樣的做法能大幅節省稅金；其次，即使未來賽季因勞資爭議停賽，簽約金仍會照常發放，保障選手收入。

藍鳥總管艾金斯對小葛雷諾讚譽有加，認為他是改變球隊未來的一大力量。 美聯社

小葛雷諾受訪時坦言：「說這不是一種解脫的感覺，那是騙人的。我一直希望留在這裡，現在終於如願以償。」，尤其是女兒的期盼，是他決定留隊的關鍵，「當你女兒問你：『爸爸，我們會留在多倫多嗎？』這是我最難回答的一刻，所幸結果如願。」

藍鳥總經理艾金斯（Ross Atkins）與球團總裁夏皮羅（Mark Shapiro）皆表示，這份合約是球隊歷史性的時刻。艾金斯稱小葛雷諾為「改變球隊未來的力量」，夏皮羅則指出：「他從16歲起就是我們藍鳥的一員，如今將在這裡完成生涯，意義非凡。」