MLB／洋基「御氣球」守護神連2場表現差 布恩：低潮會很快過去
洋基隊新守護神威廉斯（Devin Williams）開季以來狀況不佳，今天對上老虎隊登板關門，單局失掉3分後退場，由萊特（Mark Leiter Jr.）接手才關門成功，終場洋基以4：3險勝。
威廉斯賽後防禦率暴漲至12.00，這也是他連2場表現不佳，上一次出賽被海盜隊敲出再見安打吞敗。威廉斯賽後受訪時表示，「到目前為止我還沒完全找回狀態，但我覺得越來越接近了。」
儘管威廉斯陷入掙扎，總教練布恩（Aaron Boone）仍對他有十足信心：「這段低潮很快就會成為過去。一旦開始掌控住好球數，他的球威就會完全展現出來。這只是他本季第4次登板，還在起步階段，他會調整過來的。」
威廉斯入選過2屆明星賽，「御氣球」是他的招牌球種。洋基休賽季以先發投手柯特斯（Nestor Cortes）作為籌碼，從釀酒人隊交易來威廉斯，期望他能穩固後援陣線。他在2024年於釀酒人出賽22場，防禦率1.25，有14次救援成功，成績亮眼。
udn瘋運動有IG了！
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言