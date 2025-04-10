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MLB／洋基「御氣球」守護神連2場表現差 布恩：低潮會很快過去

聯合新聞網／ 綜合報導
威廉斯以招牌的變速球聞名，甚至有著「御氣球」的美名，不過他近況不佳，屢屢失分。 路透
威廉斯以招牌的變速球聞名，甚至有著「御氣球」的美名，不過他近況不佳，屢屢失分。 路透

洋基隊新守護神威廉斯（Devin Williams）開季以來狀況不佳，今天對上老虎隊登板關門，單局失掉3分後退場，由萊特（Mark Leiter Jr.）接手才關門成功，終場洋基以4：3險勝。

威廉斯賽後防禦率暴漲至12.00，這也是他連2場表現不佳，上一次出賽被海盜隊敲出再見安打吞敗。威廉斯賽後受訪時表示，「到目前為止我還沒完全找回狀態，但我覺得越來越接近了。」

儘管威廉斯陷入掙扎，總教練布恩（Aaron Boone）仍對他有十足信心：「這段低潮很快就會成為過去。一旦開始掌控住好球數，他的球威就會完全展現出來。這只是他本季第4次登板，還在起步階段，他會調整過來的。」

威廉斯入選過2屆明星賽，「御氣球」是他的招牌球種。洋基休賽季以先發投手柯特斯（Nestor Cortes）作為籌碼，從釀酒人隊交易來威廉斯，期望他能穩固後援陣線。他在2024年於釀酒人出賽22場，防禦率1.25，有14次救援成功，成績亮眼。

洋基

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