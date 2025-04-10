MLB／教士3主力缺陣險勝運動家 仍力壓道奇、巨人大聯盟戰績最佳

教士隊今日迎來與運動家隊的3連戰最後1場賽事，終場以2：1踢館成功，以3戰2勝優勢帶走系列戰勝利，教士也成為本季大聯盟首支拿下10勝的球隊，目前教士以10勝3敗，勝率大聯盟第一，領先國家聯盟西區的巨人和道奇隊還是0.5場勝差。

昨天運動家以10：4擊敗教士，拿下轉戰臨時主場「薩特健康球場（Sutter Health Park）」的首勝，但今天被教士復仇成功。教士先發投手瓦斯奎茲（Randy Vasquez）先發5局僅被敲出1支安打失1分，後面4局採用牛棚車輪戰皆無失分。

進攻方面，教士本場比賽少了3名主力，包含因傷缺陣的塔提斯（Fernando Tatis Jr.）、柯朗沃斯（Jake Cronenworth）以及梅里爾（Jackson Merrill）。不過教士靠著波賈茲（Xander Bogaerts）領軍，在第3與第5局串聯攻勢，奪下致勝2分。

教士全場共12支安打，卻只得2分，總共有11個殘壘，得分效率不佳。不過運動家打線近乎熄火，全場僅有2支安打，唯一1分是來自烏力亞斯（Luis Urías）的高飛犧牲打。