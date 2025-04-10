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MLB／差點被鄭宗哲打破無安打 紅雀強投仍因用球數無緣美夢

聯合新聞網／ 綜合報導
費德繳出本季代表作，主投6局沒有被敲出安打，但因為用球數過多無緣挑戰紀錄。 路透
費德繳出本季代表作，主投6局沒有被敲出安打，但因為用球數過多無緣挑戰紀錄。 路透

今天紅雀隊推派前韓職三冠王，上賽季重返大聯盟的32歲投手費德（Erick Fedde）出戰海盜隊，他繳出宰制級好投，主投6局未被敲出安打，但投出4次保送無緣完全比賽，同時導致用球數過多而下場，最終海盜靠著巴特（Joey Bart）的再見安打以2：1獲勝，費德無關勝敗。

費德賽後表示理解教練的安排：「賽季是馬拉松，追求無安打當然令人興奮，但若想健康撐完整季，有時候就得保留點體力。」本場比賽是費德本季的第3場先發，他在前兩場的用球數分別為73與65球，因此本場的88球已是本賽季最多用球數。

鄭宗哲在6局下半敲出強勁滾地球上壘，但該球被判定為失誤。 法新社
鄭宗哲在6局下半敲出強勁滾地球上壘，但該球被判定為失誤。 法新社

美中不足之處在於控球，4次保送都發生在首名打者身上，但都能靠著守備度過不少危機。無安打紀錄的最大威脅發生在6局下半，鄭宗哲打出強勁三壘滾地球，三壘手亞瑞納多（Nolan Arenado）勉強攔下，紀錄組最終記為失誤，讓費德保有無安打金身。

費德對於自己的控球也不甚滿意：「我清楚四次保送不可能每次都沒事，控球仍是我要努力的重點。」12局敲安，為球隊先馳得點的紅雀外野手華克（Jordan Walker）也對費德刮目相看：「他今天真的太強了，球的位移非常驚人。」

海盜 紅雀 鄭宗哲

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