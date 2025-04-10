MLB／海盜三壘手神反應擋下超前分！敏銳直覺連隊友都驚嘆
海盜隊今天對戰紅雀隊，雙方鏖戰至13局，最終以2：1取勝。本場比賽2大關鍵人物，莫過於上演精彩守備，讓戰局得以延續的三壘手海斯（Ke'Bryan Hayes），以及最後敲出再見安打的捕手巴特（Joey Bart）。
8局上半雙方0：0平手，康崔拉斯（Willson Contreras）擊出本壘板附近飛球，捕手巴特與一壘手羅德里奎茲（Endy Rodríguez）爭搶飛球而碰撞倒地，紅雀跑者薩吉塞（Thomas Saggese）想趁機搶分，但一旁的海斯迅速反應，撿起掉落的球完成觸殺。
巴特受訪時大讚海斯的反應：「他簡直是過分聰明，有著敏銳的直覺，他是我看過最能掌握節奏的球員，總能放慢思緒，讓比賽順利進行，這也是他與眾不同的原因。」巴特還回憶當下情況：「我只記得看到主審大手一揮，判跑者出局，當下還想著，『他怎麼會出局？』」
巴特也是比賽英雄之一，他在第13局敲出再見安打，幫助球隊在鏖戰4個多小時後，以2：1險勝紅雀。本場比賽同時也是旅美台將鄭宗哲的大聯盟初登場，總計2個打數沒有安打。海盜目前戰績為5勝8敗，與紅人隊並列國家聯盟中區末段班。
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