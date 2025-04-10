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MLB／火燙！卡洛爾連2戰開轟 響尾蛇狂攻9分完封金鶯

聯合新聞網／ 綜合報導
卡洛爾今天再度開轟，為本季第5支全壘打。 路透
卡洛爾今天再度開轟，為本季第5支全壘打。 路透

響尾蛇隊今天迎戰金鶯隊展現驚人火力，以14支安打攻下9分，當中包含4發全壘打，終場以9：0完封，響尾蛇此次系列戰以2勝1敗收關，打線中一大亮點是連2場開轟的台美混血球星「卡仔」卡洛爾（Corbin Carroll）。

首局卡洛爾敲安上壘，被推進到三壘後靠著奈勒（Josh Naylor）的高飛犧牲打跑回球隊首分，第3局卡洛爾炸裂本季第5轟，幫助球隊擴大領先。本場比賽卡洛爾4支2，包含本季第5轟，有1分打點及1次保送，為球隊跑回2分，目前打擊率0.320，整體攻擊指數（OPS）高達1.164。

響尾蛇打線第5局全面引爆，史密斯（Pavin Smith）先敲出2分砲，奈勒也跟上腳步開砲，新秀塔瓦（Tim Tawa）再補上2分打點安打，響尾蛇單局灌進5分徹底擊潰金鶯，隨後第8局響尾蛇又有分數進帳，終場以9：0帶走勝利。

響尾蛇先發投手普法特（Brandon Pfaadt）表現穩定，主投6局無失分，只被敲出4支安打，送出3次三振與2次保送，成功收下本季第2勝。目前響尾蛇戰績7勝6敗，在國聯西區暫居第4。

卡洛爾 響尾蛇

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