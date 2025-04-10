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MLB／洋基老虎上演高中同學內戰！弗里德飆11K技壓弗列爾提
今天洋基隊作客老虎隊的比賽上演哈佛西湖高中（Harvard-Westlake School）對決，主角正是雙方先發投手，條紋軍推出弗里德（Max Fried），老虎則由弗列爾提（Jack Flaherty）掛帥，雙方皆繳出好投，但洋基成功攻克老虎後援防線，以4：3勝出。
談到賽前的交流，弗里德表示：「我們在比賽前相互點頭致意，這樣的感覺真酷。」即便進入職業殿堂，2人先前不曾對決過，而這2位強投今天比賽火力全開，雙雙繳出無失分好投，合計送出20次三振。
弗列爾提主投5.1局飆出9K無失分，有3次保送；弗里德更是完全宰制，先發7局無失分，狂飆11次三振，且沒有投出任何保送。洋基靠著萊斯（Ben Rice）第7局開轟突破老虎牛棚，老虎打線第9局絕地大反攻打下3分，但最後仍無力回天。
弗列爾提賽後受訪時讚賞弗里德的投球：「我們從沒討論過會不會對決到，他今天真的投得很好。」洋基總教練布恩（Aaron Boone）也大讚子弟兵：「你可以看到第7局時，他完全釋放出自己的力量，毫無保留。」
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