MLB／連續嘔吐幾小時 貝林傑發誓5年不再吃雞翅

洋基隊球星貝林傑（Cody Bellinger）因為食物中毒，缺席昨日與老虎隊之戰，今天賽前受訪揭露原因，「未來5年決定不會再吃雞翅了。」

根據ESPN報導，貝林傑是在洋基隊抵達底特律後，在飯店透過客房服務點了雞翅吃，搭配美國大學籃球（NCAA）冠軍賽，而那是傳統的帶骨雞翅，沒有醬料、香料、調味料。

「吃起來是不錯。」貝林傑說：「但我凌晨4點醒來，全身冒汗，開始嘔吐了好幾個小時，真的是很煎熬的一個早上。」這也導致貝林傑昨天只能休兵。

貝林傑也發誓未來5年不會再碰雞翅，「因為現在光是想到雞翅，就讓我覺得噁心。」

貝林傑的情況也很快好轉，今天就能夠重返先發打線，「我今天感覺不錯，好好睡了一覺。」不過貝林傑最終是4打數無安打，吞下3次三振另有1次保送，而洋基隊是以4：3擊敗老虎。