MLB／道奇險勝國民止3連敗 大谷雙安又盜壘獲教頭讚穩定
道奇隊今天與國民隊進行3連戰最終場，大谷翔平4支2，獲得1保送，有1次盜壘成功。「西語老師」赫南德茲（Teoscar Hernandez）單場貢獻3打點，幫助道奇以6：5險勝，中止3連敗。
大谷首局就敲安、貝茲（Mookie Betts）接著選到保送，隨後艾德曼（Tommy Edman）三壘安打送回2分，赫南德茲也敲出2分砲，道奇單局拿下4分。
國民1下馬上要回3分，3下再攻進2分，反而取得1分領先。不過道奇7上靠著帕赫斯（Andy Pages）陽春砲追平，接著大谷敲安並盜上二壘，貝茲滾地球護送大谷上三壘，赫南德茲2出局後敲出超前比數安打，道奇牛棚也守下勝利。
大谷全場4打數2安打，有1K和1保送，本季第3次盜壘成功，賽後打擊率0.315，整體攻擊指數（OPS）1.024。
道奇總教練羅伯茲（Dave Roberts）賽後稱讚大谷，「翔平開局那支安打為我們打線注入活力，他今天打出雙安，還成功盜壘，真的打得很好。雖然打線整體還不穩，但大谷很穩定。」
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