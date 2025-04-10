快訊

NBA／唐西奇首度回獨行俠主場眼眶含淚 砍45分率湖人贏球

老年人和子女同住反而幸福感降低？精神科醫籲60歲後的「關係重置」

教授薪苦／高教深耕加碼救低薪困境？公平性問題待解

MLB／道奇險勝國民止3連敗 大谷雙安又盜壘獲教頭讚穩定

聯合新聞網／ 綜合報導
大谷翔平。 法新社
大谷翔平。 法新社

道奇隊今天與國民隊進行3連戰最終場，大谷翔平4支2，獲得1保送，有1次盜壘成功。「西語老師」赫南德茲（Teoscar Hernandez）單場貢獻3打點，幫助道奇以6：5險勝，中止3連敗。

大谷首局就敲安、貝茲（Mookie Betts）接著選到保送，隨後艾德曼（Tommy Edman）三壘安打送回2分，赫南德茲也敲出2分砲，道奇單局拿下4分。

國民1下馬上要回3分，3下再攻進2分，反而取得1分領先。不過道奇7上靠著帕赫斯（Andy Pages）陽春砲追平，接著大谷敲安並盜上二壘，貝茲滾地球護送大谷上三壘，赫南德茲2出局後敲出超前比數安打，道奇牛棚也守下勝利。

大谷全場4打數2安打，有1K和1保送，本季第3次盜壘成功，賽後打擊率0.315，整體攻擊指數（OPS）1.024。

道奇總教練羅伯茲（Dave Roberts）賽後稱讚大谷，「翔平開局那支安打為我們打線注入活力，他今天打出雙安，還成功盜壘，真的打得很好。雖然打線整體還不穩，但大谷很穩定。」

國民 大谷翔平 道奇

相關新聞

MLB／首安、首盜都差一點 鄭宗哲初登場皮帶藏國旗亮點

海盜隊台灣新秀鄭宗哲的大聯盟初登場，不僅左肩上有著「Debut」標誌代表著首次亮相，皮帶上更藏著亮點，有著中華民國國旗的...

MLB／道奇險勝國民止3連敗 大谷雙安又盜壘獲教頭讚穩定

道奇隊今天與國民隊進行3連戰最終場，大谷翔平4支2，獲得1保送，有1次盜壘成功。「西語老師」赫南德茲（Teoscar Hernandez）單場貢獻3打點，幫助道奇以6：5險勝，中止3連敗。 大谷

MiLB／沙子宸帶勇氣參與第一次無安打 武器庫伸卡球沒用上

台灣好手沙子宸6日在美職小聯盟參與無安打比賽，他分享，自己在投手教練戈特鼓勵下勇敢發揮，「無安打只是漫長球季中的一場比賽...

MLB／連續嘔吐幾小時 貝林傑發誓5年不再吃雞翅

洋基隊球星貝林傑（Cody Bellinger）因為食物中毒，缺席昨日與老虎隊之戰，今天賽前受訪揭露原因，「未來5年決定...

MLB／鄭宗哲大聯盟初登場腰帶秀國旗 主播介紹來自台灣

旅美好手鄭宗哲今天在美職大聯盟生涯第一次登場，電視主播介紹他來自台灣，透過轉播畫面，可明顯看到鄭宗哲的腰帶上印著國旗

MLB／費城人休賽季靜悄悄戰力仍穩定 美媒分析球團運作關鍵

費城人隊今年休賽季異常安靜，不過也反映了球團對現有陣容的高度信心。費城人在往年已重金簽下哈波（Bryce Harper）、透納（Trea Turner）與史瓦柏（Kyle Schwarber）等球星，

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。