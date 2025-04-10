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MiLB／沙子宸帶勇氣參與第一次無安打 武器庫伸卡球沒用上

中央社／ 洛杉磯9日專電
台灣好手沙子宸（右1）與隊友基恩（Jefferson Jean）（中）、阿瓦拉多（Wilfred Alvarado）（左1）聯手投出無安打比賽，投手教練戈特（Jim Gott）（左2）扮演幕後功臣。 中央社
台灣好手沙子宸（右1）與隊友基恩（Jefferson Jean）（中）、阿瓦拉多（Wilfred Alvarado）（左1）聯手投出無安打比賽，投手教練戈特（Jim Gott）（左2）扮演幕後功臣。 中央社

台灣好手沙子宸6日在美職小聯盟參與無安打比賽，他分享，自己在投手教練戈特鼓勵下勇敢發揮，「無安打只是漫長球季中的一場比賽」，當天伸卡球還沒用上。

沙子宸今年21歲，他的棒球之路在台灣少見，從非科班的社區棒球隊出身，不僅打進職業棒球，更從前年展開旅美生涯，目前效力運動家小聯盟1A史塔克頓港口隊（Stockton Ports）。

沙子宸打棒球近10年，6日第一次體驗無安打比賽。他與隊友基恩（Jefferson Jean）、阿瓦拉多（Wilfred Alvarado）接力投9局，讓對方無法敲出安打，締造隊史近6年首見的紀錄。

沙子宸今接受中央社電話訪問，談到當天任務是中繼投3局，上場腦子裡沒有多想，只想把預先設定的責任3局投好，退場之後才發現，有機會無安打，更開心的是那場正好是球隊本季首勝，全隊一起慶祝。

沙子宸回顧投球內容，最滿意控球，無論是快速直球，或是滑球、變速球等2種變化球，都在掌握之中。

沙子宸當天投3局幾近完美，讓對方九上九下，繳出6次三振，只用了滑球、變速球兩樣，武器庫裡面還有伸卡球沒有用上。沙子宸預計下次出賽，把伸卡球加進配球的選項之中。

沙子宸本季首次出賽雖是後援，但球隊安排他朝先發角色養成，固定投1休5的節奏，後援、先發交替，他6日後援出賽之後，12日將擔任先發投手，之後再隔5天後援。用球數設定先發5局80球、後援3局50球。

沙子宸參與無安打的前一天，同胞隊友林維恩也繳出3局7次三振的漂亮成績。他坦言：「看他有好表現，自己也受到激勵，希望可以一起努力，往更高層級發展。」

沙子宸去年在1A成績不理想，今年開季就有漂亮成績，他坦言有了去年經驗，今年心態更穩定，加上投手教練戈特（Jim Gott）不斷鼓勵，要選手勇敢發揮，享受比賽，對他場上表現有很大的幫助。

戈特出身洛杉磯地區，有14年大聯盟投手資歷，退役曾在費城人大聯盟擔任牛棚教練。沙子宸說，戈特給他很大的信心，「他告訴我，繼續這樣投下去，很快可以升上更高層級。」

沙子宸在台灣外號「大沙」，美國隊友和教練叫他Big Sha，球隊主場位在港口城市史塔克頓（Stockton），他說投球都聽得到船聲，儘管1A層級在小聯盟屬於低階，但沙子宸仍然抱持審慎態度面對球季，「很強的選手必定會經過這個層級，不一定好打。」

小聯盟 沙子宸

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