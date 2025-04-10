MLB／鄭宗哲大聯盟初登場腰帶秀國旗 主播介紹來自台灣

旅美好手鄭宗哲今天在美職大聯盟生涯第一次登場，電視主播介紹他來自台灣，透過轉播畫面，可明顯看到鄭宗哲的腰帶上印著國旗。

匹茲堡海盜隊今天在延長賽13局以2比1擊來訪的聖路易紅雀隊。鄭宗哲身穿71號球衣，擔任先發游擊手、第9棒。

他2次上場打擊，一次左外野高飛球接殺，一次靠三壘手失誤上壘。8局下教練換代打，鄭宗哲退場。

鄭宗哲6局第二次打擊，打出強勁滾地球，金手套三壘手亞瑞納多（Nolan Arenado）漏接，使鄭宗哲上一壘。紀錄判定為野手失誤，使得鄭宗哲大聯盟首安無緣在今天出爐。

鄭宗哲上壘之後，教練暗號指示下起跑盜壘。滑進二壘時，原本裁判認定安全上壘，但經紅雀隊挑戰重播之後，改判出局，鄭宗哲生涯首盜遭到沒收。

海盜隊場邊主播介紹，鄭宗哲外號Z，來自台灣，是本季第一位升上大聯盟的台灣球員。海盜官方社群帳號貼出鄭宗哲踏進場內的影片，用繁體中文寫「歡迎來到大聯盟」。

鄭宗哲旅美第5年首次升上大聯盟，電視轉播介紹他2019年以30萬美元（約新台幣1000萬元）簽約金加盟，受到Covid-19疫情影響，2021年展開職業生涯，目前是海盜農場排名17的潛力新秀。

大聯盟主播除了介紹鄭宗哲來自台灣，也提到他6日得知升上大聯盟當天的有趣故事。轉播鏡頭拍到，鄭宗哲的妻子Irene坐在看台上。

主播密爾茲（Hannah Mears）分享，鄭宗哲接到電話當天，正是老婆Irene生日，「他坦白跟我們說，他忘記準備生日禮物了，升上大聯盟的好消息，剛好拿來當備胎。」

主播說，鄭宗哲強調他不是什麼都沒準備，當天還是做了巧克力蛋糕給老婆，只是沒準備禮物。

鄭宗哲身邊的翻譯譚昊耕（Haagen Tan）也成轉播話題。主播討論Haagen這個名字，與冰淇淋品牌哈根達斯（Häagen-Dazs）相近，巧克力蛋糕與冰淇淋配在一起正好。