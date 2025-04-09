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MLB／鄭宗哲大聯盟初登場確定！海盜先發第9棒、游擊手
台灣棒球迷準備熬夜，海盜隊在台灣時間凌晨12點30分與紅雀隊之戰，將台灣好手鄭宗哲排在先發第9棒、游擊手，這將是他生涯首次在大聯盟亮相。
鄭宗哲在2019年與海盜簽約從小聯盟起步，歷經新人聯盟一路到3A，今年受邀大聯盟春訓，14場出賽打擊率3成53，也讓教練團對他的守備功力留下印象。
在工具人特里歐洛（Jared Triolo）受傷後，海盜隊將鄭宗哲拉上大聯盟，不過前兩場比賽都坐滿板凳，終於在今天排上先發，這也是自2023年張育成以來，再次有台灣野手在大聯盟出賽。
Tsung-Che Cheng debut day!— Pittsburgh Pirates (@Pirates) April 9, 2025
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