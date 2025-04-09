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MLB／費城人休賽季靜悄悄戰力仍穩定 美媒分析球團運作關鍵

聯合新聞網／ 綜合報導
費城人球團休賽季幾乎無大動作補強，但仍能在開季後穩定輸出。 路透
費城人球團休賽季幾乎無大動作補強，但仍能在開季後穩定輸出。 路透

費城人隊今年休賽季異常安靜，不過也反映了球團對現有陣容的高度信心。費城人在往年已重金簽下哈波（Bryce Harper）、透納（Trea Turner）與史瓦柏（Kyle Schwarber）等球星，這套陣容連3年闖進季後賽，2022年更闖進世界大賽，美媒也分析費城人戰機穩定的原因。

儘管去年在國聯分區賽失利，球團經過休賽季審慎評估後，認為陣容多數位置已無明顯升級空間。春訓期間，球員們也展現出高度自信與凝聚力。捕手史塔伯斯（Garrett Stubbs）直呼：「已經不能再強了。」，球團相信，延續既有陣容並加以調整，比重新建構來得更有效率。

費城人當家球星哈波表示：「我們不知道明年誰會在，這或許就是這一批人一起奪冠的最後機會。」 美聯社
費城人當家球星哈波表示：「我們不知道明年誰會在，這或許就是這一批人一起奪冠的最後機會。」 美聯社

費城人選擇透過小型網羅維持戰力。他們簽下外野手凱普勒（Max Kepler）、先發投手盧札多（Jesús Luzardo）。開季表現證明策略有效，球隊以7勝2敗起步，其中對道奇的系列賽勝利尤為亮眼，證明球隊並非僅仰賴明星球員。

然而，費城人深知，核心球員如舒瓦伯與瑞爾穆托（J.T. Realmuto）將的合約即將在2025年結束，意味著本季可能是這批陣容最後一次衝擊冠軍的機會。總管唐布洛斯基（Dave Dombrowski）坦言，球員多已年過三十，球隊必須把握當下，不可把爭冠視為理所當然。

費城人

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