MLB／小葛雷諾成終身藍鳥人 美媒評估需把握6年巔峰時期
藍鳥隊當家重砲小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）開季前與球團談判續約，原先情況幾近破局，但最終藍鳥球團妥協，以14年5億美元續約，等同宣布小葛雷諾將成為終身藍鳥人，美媒也撰文分析這份合約對球團與球員會有何影響。
以場上表現的角度出發，美媒認為藍鳥可謂留下了本世紀最有天賦的自家培養球員，過往小葛雷諾的打擊與長打能力曾被《Baseball America》給予滿分評價，而他的wRC+也排名1960年以來，累計至少1500打席的大聯盟打者中第37名，可見他可怕的火力。
此次續留也為藍鳥球迷注入一劑強心針，在自由市場上屢屢挫敗的他們總算有了新的進展，也有望衝擊季後賽，藍鳥上次季後賽獲勝已是2016。不過小葛雷諾的黃金時期預估還有6至7年，但藍鳥需支付他薪水直到40歲，在合約的後半段可能會遭遇小葛雷諾成績的急劇退化。
在這份合約簽下後，小葛雷諾也成為了大聯盟史上第3位合約突破5億美元的球員，前2位是大谷翔平和索托（Juan Soto）。而雖然年齡是最大隱憂，但若小葛雷諾保持健康，生涯後期的記錄里程碑挑戰，也不失為一個票房保證。
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