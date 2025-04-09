MLB／能犯的錯都犯了！ 道奇教頭怒斥中外野手「沒帶腦」
跑壘送頭、打擊低迷再加上守備出包！道奇隊備受矚目的年輕中外野手帕赫斯（Andy Pages）開季以來持續迷航，在場上頻頻「凸槌」的表現，讓總教練羅伯茲（Dave Roberts）忍不住狠批「沒帶腦袋打球」。
根據美媒報導，帕赫斯本季一共出賽12場，繳出1轟1分打點，打擊率僅1成62。且問題不只這樣，他的跑壘與守備接連出現瑕疵，包含對戰費城人隊的比賽，對飛球判斷錯誤導致失分，跑壘也因為疏忽而導致雙殺，幾乎在每個層面都出現了不小的問題。
美媒評價帕赫斯雖然有很好的運動表現，但專注度與球商都還有成長空間，總教練羅伯茲也對帕赫斯的瑕疵十分在意，直言他需要帶著腦袋再來打球，「身為年輕球員，不要光站在那裡，要做出正確判斷，以避免無謂的出局。」
雖然批評得十分嚴厲，但羅伯茲仍對帕赫斯的天賦有所期待，只是他需要避免基本的小錯誤，若持續發生，中外野就要換人了，「我們相信他有成長空間，但不能一再容忍這種低級錯誤。每場比賽的差距都很小，發生這樣的失誤會讓大家的努力白費的。」
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