MLB／金鶯合約年限不如伯恩斯預期 反觀響尾蛇簽約快狠準

2021年國聯塞揚得主伯恩斯（Corbin Burnes）休賽季結束他與金鶯隊的1年緣分，去年12月以6年2.1億美元合約轉投響尾蛇隊，他坦言金鶯開出的是4年約，最多5年，低於他所期望的年限。

伯恩斯受訪時說道：「我不認為總價是大問題，我只是覺得我們在年限上面的期待並不一致，因此很難談出一個好的總金額。」他也補充，不理解為何金鶯會開出那樣的年限，即使來回談了幾次，他們還是很堅持那樣的年數，自己也不太清楚為什麼。

根據《MASN Sports》記者庫巴科（Roch Kubatko）報導，金鶯最終向伯恩斯提出的是4年1.8億美元報價，儘管比他最後與響尾蛇簽下的合約在金額和年限上都要少，但金鶯平均年薪達到4500萬美元，這將創下投手歷史紀錄。

金鶯老闆魯賓斯坦（David Rubenstein）表示：「我們開出的報價，在整體上是非常有競爭力的。我們原本也準備投入必要的金錢。」伯恩斯先前從未把話說死，保有續留金鶯的可能性，不過響尾蛇出手時來勢洶洶，條件與金額都到位的情況下，72小時就完成簽約。