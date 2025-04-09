MLB／巨人新球衣剛推出就被嫌棄 ESPN狠批：像騙子在賣的

大聯盟自2021年開始推出城市版球衣（City Connect），讓球衣的設計與主場所在城市更具有連結性。截至4月9日，太空人、國民與巨人隊都已推出他們的第2款城市版球衣，不過最新登場的巨人球衣就被ESPN記者狠批：「可能是至今最糟的城市版球衣。」

ESPN記者尚恩菲爾德（David Schoenfield）對各年度的城市版球衣由A到F進行評價，今年已登場的3隊都不受待見，太空人與國民分別拿到C與Ｃ-，而巨人則是最低分的F，原因是「看起來像球場外，賣假球衣的騙子會做出來的東西」。

今年巨人的城市版球衣與灣區藝術家合作，向舊金山音樂文化致敬，以黑色為底，字體富有流動感，顏色由白、橙、紫組成。不過卻遭到批評像是設計團隊只用10分鐘，就草草做出來的成品，第1款球衣原本就沒有太受歡迎，沒想到新款的更糟。

國民則是以藍色為基調，並將城市路網圖鋪滿背景，但尚恩菲爾德認為並沒有人想要把路網圖穿在身上；至於本年度目前評分最高的太空人球衣，其以火箭為理念，對於某些人來講是很酷的設計，但過於乾淨平淡，缺乏城市版球衣的未來感。

It looks like we may have Nationals City Connect jersey leaks 👀



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