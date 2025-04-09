MLB／紅襪明星外野手分享尋短經歷 盼以自身為鑑拯救他人

紅襪隊明星外野手杜蘭（Jarren Duran）在Netflix影集《MLB休息室：波士頓紅襪隊的一年》中透露，自己初入大聯盟時，由於在大、小聯盟間奔波，以及為求表現的壓力下，曾受到自殺念頭的困擾，他希望能藉由自身經驗，幫助同樣感到孤獨無助的人。

杜蘭2021年升上大聯盟，但並沒有站穩腳步，他提到球迷與媒體的關注讓他壓力山大，甚至覺得球員們就像是動物園裡的動物，「我沒辦法克制覺得自己糟透的想法，我不想待在這了。」導演問道：「是不想待在球場？還是世上？」杜蘭回答：「可能兩者都有。」

杜蘭理解若要談論相關事件，自己就必須真誠以待，「幾年前，我發現自己陷入深深的黑暗之中，很幸運我還能出現在這，如果我的經驗能幫助人，那講這些就值得了。」杜蘭透過團隊發表聲明：「談論這件事情並不容易，但卻是十分重要的一件事。」

影集播出後，紅襪總裁甘乃迪（Sam Kennedy）表示，杜蘭做了一件超越棒球本身意義的勇敢行為，總教練柯拉（Alex Cora）也認為杜蘭能挽救許多生命。而杜蘭的父母也是在看過影集後，才知道兒子曾經如此掙扎，「我們為他能成為今天的樣子感到無比自豪。」

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