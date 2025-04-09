MLB／內野缺人卻升3號捕手？ 韓媒不滿金慧成未獲道奇青睞

根據南韓媒體《SPOTV》報導，韓籍內野手金慧成本季尚未獲得道奇隊教練團青睞，持續在小聯盟待命，即使當家一壘手弗里曼（Freddie Freeman）受傷，道奇仍選擇升上費杜西亞（Hunter Feduccia），讓南韓媒體與球迷大失所望，不認同道奇的用人之道。

金慧成在韓職展現優異實力，連4年打擊率破3成，還成為韓職史上首位手握游擊與二壘金手套獎的球員，去年透過入札制度加盟道奇，但因為春訓打擊不見起色而從小聯盟起步。近期賽事他表現穩定，甚至有連6場敲安的表現，但在內野出現空缺時，他卻不是教練團的首選。

在弗里曼受傷後，反倒是捕手費杜西亞獲得機會登上大聯盟支援，作為三號捕手。費杜西亞升上大聯盟的前2場都未上場，今日對陣國民隊也只獲得1打席的代打機會，讓韓媒不解為何選擇捕手而不是功能性極佳的金慧成。

韓媒甚至下標狠批：「既然不上場，為什麼要升上他？」對道奇的決策以及費杜西亞的表現表示質疑。金慧成目前在3A出賽9場，打擊率3成08，今天甚至繳出猛打賞表現，連續6場有安打，近況甚佳。韓媒認為，此次的決策可能對於金慧成來說是一大挫敗。