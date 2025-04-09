聽新聞
0:00 / 0:00
MLB／內野缺人卻升3號捕手？ 韓媒不滿金慧成未獲道奇青睞
根據南韓媒體《SPOTV》報導，韓籍內野手金慧成本季尚未獲得道奇隊教練團青睞，持續在小聯盟待命，即使當家一壘手弗里曼（Freddie Freeman）受傷，道奇仍選擇升上費杜西亞（Hunter Feduccia），讓南韓媒體與球迷大失所望，不認同道奇的用人之道。
金慧成在韓職展現優異實力，連4年打擊率破3成，還成為韓職史上首位手握游擊與二壘金手套獎的球員，去年透過入札制度加盟道奇，但因為春訓打擊不見起色而從小聯盟起步。近期賽事他表現穩定，甚至有連6場敲安的表現，但在內野出現空缺時，他卻不是教練團的首選。
在弗里曼受傷後，反倒是捕手費杜西亞獲得機會登上大聯盟支援，作為三號捕手。費杜西亞升上大聯盟的前2場都未上場，今日對陣國民隊也只獲得1打席的代打機會，讓韓媒不解為何選擇捕手而不是功能性極佳的金慧成。
韓媒甚至下標狠批：「既然不上場，為什麼要升上他？」對道奇的決策以及費杜西亞的表現表示質疑。金慧成目前在3A出賽9場，打擊率3成08，今天甚至繳出猛打賞表現，連續6場有安打，近況甚佳。韓媒認為，此次的決策可能對於金慧成來說是一大挫敗。
udn瘋運動有IG了！
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言