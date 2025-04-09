MLB／大谷翔平近期2度牛棚 羅伯茲評價：狀況很好

道奇隊日本球星大谷翔平開季以來持續以打擊在場上輸出，投手大谷復健也有好消息，根據ESPN報導，總教練羅伯茲（Dave Roberts）說：「我認為他的狀況很好。」

道奇隊昨天賽後，大谷翔平曾表示，自己在兩次的牛棚練投中限制只使用速球，羅伯茲則表示，在大谷面對打者之前，會有機會去測試所有的球路。

羅伯茲表示，大谷翔平目前仍在比賽中，這是大家共同的決定，「他也理解最終目標是確保他能夠在球季結束前都能全力發揮，一路到10月都是，我們有此共識。」

大谷翔平上一次在大聯盟登板是2023年8月23日效力天使隊時，9月進行右手肘手術，去年暫停投球專注打擊，今年預計再次登板，雖然為了準備開幕戰而一度暫停投球，但在美國時間3月29日、4月5日都進入牛棚練投。

羅伯茲指出，這是大谷翔平第二次經歷手術，會讓他覺得自己更像是一般人，「也讓他更加珍惜長期的目標，了解到自己希望能夠長時間投球，為了讓基礎更穩固、保持好的感覺，我想對他來說從第二次手術後的恢復很重要。」