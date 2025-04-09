快訊

嗨到一半屋頂突倒塌！多明尼加夜店增至79死 死者包括省長、前MLB投手

羅廷瑋為何成罷免箭靶？不只瞄準盧秀燕還扯上地方恩怨

再提台積電！川普曝曾警告：不赴美建廠就課100％關稅！

聽新聞
0:00 / 0:00

MLB／大谷翔平近期2度牛棚 羅伯茲評價：狀況很好

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
大谷翔平。 美聯社
大谷翔平。 美聯社

道奇隊日本球星大谷翔平開季以來持續以打擊在場上輸出，投手大谷復健也有好消息，根據ESPN報導，總教練羅伯茲（Dave Roberts）說：「我認為他的狀況很好。」

道奇隊昨天賽後，大谷翔平曾表示，自己在兩次的牛棚練投中限制只使用速球，羅伯茲則表示，在大谷面對打者之前，會有機會去測試所有的球路。

羅伯茲表示，大谷翔平目前仍在比賽中，這是大家共同的決定，「他也理解最終目標是確保他能夠在球季結束前都能全力發揮，一路到10月都是，我們有此共識。」

大谷翔平上一次在大聯盟登板是2023年8月23日效力天使隊時，9月進行右手肘手術，去年暫停投球專注打擊，今年預計再次登板，雖然為了準備開幕戰而一度暫停投球，但在美國時間3月29日、4月5日都進入牛棚練投。

羅伯茲指出，這是大谷翔平第二次經歷手術，會讓他覺得自己更像是一般人，「也讓他更加珍惜長期的目標，了解到自己希望能夠長時間投球，為了讓基礎更穩固、保持好的感覺，我想對他來說從第二次手術後的恢復很重要。」

大谷翔平 牛棚 羅伯茲 道奇

延伸閱讀

MLB／大谷翔平開季連13場上壘追平日籍紀錄 道奇苦吞3連敗

MLB／道奇進白宮會見川普 大谷翔平與美國獨立宣言合照

MLB／史奈爾進傷兵名單道奇輪值又開始燒腦 羅伯茲坦言沒料到

MLB／大谷致命盜壘失敗 羅伯茲還原給「綠燈」但坦言需有100%把握

相關新聞

MLB／大谷翔平開季連13場上壘追平日籍紀錄 道奇苦吞3連敗

開季8連勝的道奇隊進入修正期，今天團隊雖敲出2轟，但國民隊是11支安打包含2轟，讓道奇隊以2：8吞下3連敗，昨天3安猛打...

MLB／海盜史肯斯掉5分生涯最慘 鄭宗哲連2場坐板凳

海盜隊王牌史肯斯（Paul Skenes）苦吞生涯最慘一役，今天遭到紅雀隊痛擊，單場丟掉5分寫個人新高，海盜最終以3：5...

MLB／內野缺人卻升3號捕手？ 韓媒不滿金慧成未獲道奇青睞

根據南韓媒體《SPOTV》報導，韓籍內野手金慧成本季尚未獲得道奇隊教練團青睞，持續在小聯盟待命，即使當家一壘手弗里曼（Freddie Freeman）受傷，道奇仍選擇升上費杜西亞（Hunter Fed

MLB／大谷翔平近期2度牛棚 羅伯茲評價：狀況很好

道奇隊日本球星大谷翔平開季以來持續以打擊在場上輸出，投手大谷復健也有好消息，根據ESPN報導，總教練羅伯茲（Dave R...

MLB／川普見大谷 讚不停

去年世界大賽冠軍道奇隊，昨延續冠軍隊傳統造訪白宮，接受美國總統川普接見。川普演說中點名多位選手，談到大谷翔平時先握手稱讚...

MLB／鄭宗哲升上大聯盟 台灣第18人

廿三歲內野手鄭宗哲接到等待已久的電話，昨向海盜隊報到，成為史上第十八位升上美國職棒大聯盟的台灣選手。總教練薛爾頓相中他的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。