MLB／海盜史肯斯掉5分生涯最慘 鄭宗哲連2場坐板凳

海盜隊王牌史肯斯（Paul Skenes）苦吞生涯最慘一役，今天遭到紅雀隊痛擊，單場丟掉5分寫個人新高，海盜最終以3：5輸球，台灣好手鄭宗哲升上大聯盟後連2場都坐滿板凳。

史肯斯去年初次站上大聯盟就繳出新人王等級成績，23場先發拿下11勝，單場最多丟掉4分，今天卻在3局上被狙擊，被敲4支安打丟掉3分，投到6局上又被敲2安外加1次保送，再掉2分，總計6局被敲6支安打，丟掉5分，投出7次三振。

海盜4局下雷諾斯（Bryan Reynolds）陽春砲追回1分，9局下麥卡臣（Andrew McCutchen）代打敲出滾地球出局，但有1分打點，巴特（Joey Bart）二壘打追近到2分差，然而攻勢未能繼續延續。

海盜今天一共動用12名野手，鄭宗哲尚未等到亮相機會，海盜總教練薛爾頓（Derek Shelton）昨天稱讚他的守備能力是替補游擊的適合人選，不過今天游擊手基納法利法（Isiah Kiner-Falefa）打滿全場，打擊率3成16也是目前海盜打線較具威脅性的打者。