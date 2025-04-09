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MLB／大谷翔平開季連13場上壘追平日籍紀錄 道奇苦吞3連敗
開季8連勝的道奇隊進入修正期，今天團隊雖敲出2轟，但國民隊是11支安打包含2轟，讓道奇隊以2：8吞下3連敗，昨天3安猛打的日本球星大谷翔平今天則是到第5打席才敲出安打，延續個人開季連13場上壘。
國民火力集中在22歲新秀伍德（James Wood）身上，他先在1局下敲出2分砲先馳得點，2局下滿壘時選到保送擠回1分，4局下又補上一發2分砲。
道奇隊雖然有帕赫斯（Andy Pages）在5局上敲出陽春砲，赫南德茲（Enrique Hernandez）也敲陽春砲，但補不起前4局就丟掉8分的大洞。
道奇隊因左投史奈爾（Blake Snell）肩膀發炎列入傷兵，今天派出24歲左投羅布雷斯基（Justin Wrobleski）先發，他的本季初登板結果是5局被敲8支安打、3次四壞保送、丟掉8分。
大谷翔平今天前兩打席都遭到三振，接著是滾地球、飛球出局，第4打席前比賽還發生爭議，7局下前一棒巴恩斯（Austin Barnes）敲出內野飛球，投手里瓦爾塔（Orlando Ribalta）接到手套中又漏到地上。
這造成一壘的帕赫斯來不及起跑形成雙殺，不過裁判開會討論後判定是故意漏球，打者出局、跑者回到一壘，國民教頭為此氣憤抗議，但未能改判。
前4打席繳白卷的大谷翔平，在9局上作為首名打者敲出安打，1出局後雖然因防守方的故意忽略，未計盜壘，但仍跑到三壘，然而因泰勒（Chris Taylor）、康佛托（Michael Conforto）都遭到三振，道奇攻勢到此為止。
大谷翔平開季連13場上壘，追平日本球員在大聯盟的最長紀錄，也是自己在2023年天使隊時期所寫下的紀錄。
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